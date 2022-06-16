Kentin sürdürülebilirliğine gençlerden dokunuş

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Erasmus Plus “Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim” Gençlik Projesi çerçevesinde 9 Mayıs AB Bilgi Günü: Gençler ve Kentsel Sürdürülebilirlik Konferansı gerçekleştirildi.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu’nda gerçekleşen projenin son etkinliğine AB Türkiye Delegasyonu Avrupa Takımı Üyesi Doç. Dr. Elif Hatun Kılıçbeyli ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Balcı katıldı.

AB projeleri çerçevesinde gençlere sunulan fırsatlara dair ayrıntılı bilgiler verilen programın ilk kısmında Doç. Dr. Elif Hatun Kılıçbeyli, AB Delegasyonun yapısı, AB tarihi ve AB Eğitim ve Gençlik Politikaları hakkında bilgi verdi. Programın ikinci kısımda Dr. Öğretim Üyesi Fatih Balcı, AB Strateji ve Politikalarının yanı sıra AB yeni sanayi stratejisi hakkında aktarımlarda bulundu. Projenin kapanış yemeğinde ise proje yürütücülerinden Doç. Dr. Eren Özceylan projede yer alan GAÜN’lü öğrencilere bir araya geldi. Doç. Dr. Özceylan, ‘’9 Ay süren proje döneminde hepiniz büyük emek harcadınız. Bu projeden elde edilen çıktıların sizlere ve şehrimize önemli katkılar yapacağını düşünüyorum. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Umarım gençlerin etkin katılımının olduğu bu projeler kentimizde ve üniversitemizde giderek artar’’ dedi.

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