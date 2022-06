YKS’ye girecek öğrencilere moral pikniği Öğrenciler sınavın stresini halay çekerek attılar

Şehitkamil Belediyesi tarafından gençlik kütüphanelerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan ve hafta sonu sınava girecek olan öğrencilere yönelik moral pikniği düzenledi. Öğrenciler, sınavın stresini davul ve zurna eşliğinde halay çekerek attılar.

Dülük Tabiat Parkı Gençlik Kampı’nda düzenlenen piknik etkinliğine, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Ateş, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, gençlik kütüphaneleri yöneticileri ve YKS’ye girecek öğrenciler katıldılar. Doğa yürüyüşü ile başlayan etkinlik, kamp faaliyetleri ile devam etti. Öğrenciler, daha sonra davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Programda, Şehitkamil Belediyesi tarafından hazırlanan 2022 yılı YKS bilgilendirme kitapçığının tanıtımı da yapıldı. Daha sonra protokol üyelerine ve öğrencilere mangal başında köfteekmek ikramı yapıldı. Program sonunda, katılım sağlayan öğrencilere satranç takımı ve 2022 YKS bilgilendirme kitapçığı hediye edildi.

“Allah, hiçbir zaman emeklerinizi zayi etmesin”

Öğrencilere hitaben konuşan ve tüm öğrencilere başarı dileyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle hepiniz yoğun bir çalışma dönemi geçirdiniz, finale doğru koşuyorsunuz ve çok az bir süre kaldı. Benim her zaman söylediğim bir söz vardır; her zaman hazır olan kazanır ve farklı olan kazanır. Sizler bu hazırlıklarınızı tamamladınız ve belirli bir noktaya getirdiniz. Elinizden gelen bütün gayretleri ortaya koydunuz, bundan sonra kadere, kısmete inanacağız. Allah, hiçbir zaman emeklerinizi zayi etmesin. Bu sınavın sonucu, hayatın başlangıcı veya sonu demek değildir. Hayat devam ediyor. Burada illaki istediğiniz bir şey olmuyorsa bunda bir hayır vardır deyip, onu sineye çekmek lazım. Bizler de geçmişte bu durumlardan geçtik, bu yollardan geçtik. İstediğimiz oldu mu? Bazen oldu, bazen olmadı. Ama esas olan burada meslek seçiminden ziyade iyi insan olma noktasında bize büyük vazife düşüyor. Bölümünüz ne olursa olsun, iyi insan olamadıktan sonra başarılarımızın hiçbir değeri yoktur. İyi insan olmak, bireysel olarak hepimizin elindedir. Ben şu ana kadar göstermiş olduğunuz çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sınavda da hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Tüm öğrencilerimize sınavda başarılar diliyorum”

Şehitkamil Belediyesinin eğitimin her noktasına destek verdiğinin altını çizen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “Ben öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Şehitkamil Belediyemiz, okul öncesi eğitimden başlayarak, eğitimin her kademesinde öğrencilerimizin yanında olmaya gayret gösteriyor ve eğitime çok büyük destek veriyor. Şu ana kadar 30’un üzerinde gençlik kütüphaneleri bulunuyor ve inşaat aşamasında olan kütüphaneler de var. Son derece modern, son derece öğrencilerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş kütüphaneler. Öğrencilerimiz hem huzurlu, sessiz ve sakin bir ortamda kütüphanelerden faydalanabiliyorlar hem ders çalışma imkanı buluyorlar. Bu değerli öğrencilerimiz için büyük bir fırsat. Şehitkamil ilçemizde okuyan öğrencilerimiz bu konuda çok şanslı. Şunu da görüyoruz ki bu tür kütüphaneler öğrencilerimizin rahat, sessiz bir ortamda ders çalışabilmeleri bu tür sınavlara hazırlanabilmeleri için önemli bir fırsat. Malumunuz üzere bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı var. Ben tüm öğrencilerimize bu sınavda başarılar diliyorum. Allah, tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin. Allah, öğrencilerimizin emeklerini hiçbir zaman zayi etmesin” diye konuştu.

