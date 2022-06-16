Gaziantep'teki PKK operasyonunda 1 tutuklama

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Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan örgüt üyesi, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan ve sözde komutanlık seviyesine yükselen, ismi açıklanmayan teröristin örgütten kaçmak istediği bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada teröristin, 2015 yılının Ekim ayında, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki hendek olaylarında da silahlı olarak yer aldığını saptadı. Yapılan görüşmelerin ardından örgütten kaçan şüpheli, 10 Haziran'da Türkiye sınırında teslim alındı. Jandarmadaki sorgusu sonrası adliyeye sevk edilen örgüt mensubu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-06-16 13:26:44



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