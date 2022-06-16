Nefes darlığı kalp rahatsızlıklarının habercisi Yaz aylarında nefes darlığına dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nefes darlığı kalp rahatsızlıklarının habercisi Yaz aylarında nefes darlığına dikkat

İHA

Özel MMT Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Özgür Başarır, nefes darlığı şikayetinin altında yatan nedenlerden birinin de kalbe bağlı hastalıkların olabileceğini dile getirdi.

Nefes darlığı kalp rahatsızlıklarının habercisi Yaz aylarında nefes darlığına dikkat

Özel MMT Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Özgür Başarır, nefes darlığı şikayetinin altında yatan nedenlerden birinin de kalbe bağlı hastalıkların olabileceğini dile getirdi.
Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte nefes darlığı çeken hastaların şikayetlerinin daha çok kalbe bağlı nedenlerden olabileceğine değinen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Özgür Başarır, “Nefes darlığını tetikleyen hastalıkların en sık rastlanan nedenlerinden biri de kalp yetmezliği. Kalp damarlarının tıkanması, tıkanan damarın kalbin işlevini yitirmesine neden olabilmesi, kalp kasının iyi kasılamaması sonucunda kalp yetmezliği ve buna bağlı olarak nefes darlığı ortaya çıkabiliyor. Ayrıca genetik kökenli de olabilen kalp yetmezlikleri tabloları ile de karşılaşabiliyoruz. Romatizmal kapak hastalıkları, çeşitli ritim bozukluğu türleri ve gizli kalp diye halk arasında tabir edilen kalp damarlarının kritik olarak daralması ancak belirgin bir bulgu vermiyor olması da nefes darlığının ciddi nedenleri arasındadır” dedi.
“Hipertansiyon hastaları dikkat”
Dünya ve ülkemiz toplumunun ciddi bir oranında hipertansiyon olduğunu belirten Dr. Başarır, “Yolda yürürken, merdiven çıkarken görülen nefes darlığı kalp hastalıklarına işaret ediyor olabilir. Bu duruma efor dispnesi (eforla tetiklenen nefes darlığı) diyoruz. Bu duruma hipertansiyon bizzat neden olabileceği gibi kalp yetmezliği, kalbimizi besleyen damarlarda kritik darlıklar gibi sebepler de yol açabiliyor. Dikkatle araştırılması gereken bir durumdur. Ayrıca kalp kapakçıkları ile ilgili hastalıklar da ileri evrelerde nefes darlığına neden olabiliyor. Kan basıncının neden olduğu iki tür nefes darlığı var. Birinde kalbi büyüterek kalp yetmezliği yapıyor, diğerinde ise kalbin esnekliğini azaltıp, kalp duvarlarını kalınlaştırarak aynı sorunlara neden oluyor. Nefes darlığı rahatsızlığına sigara kullanımına bağlı akciğer hastalıklarının yanı sıra yukarıda belirttiğimiz hastalıklar da neden olabiliyor” şeklinde konuştu.
“Nefes darlığının kalp ile ilgili olup olmadığını nasıl anlayabiliriz”
Nefes darlığının kalp ile ilgili olup olmadığını bir dizi testlerle tespit edilebildiğini belirten Dr. Başarır, “Nefes darlığının kalpten kaynaklanıp kaynaklanmadığı teşhisinde bizleri ciddi şekilde yönlendirebilen test ise şüphesiz ekokardiyografi. Bu test ile kalbin gücü, büyüklüğü, fonksiyonları, kas kalınlığı, kapakçıklar ve yapısal bozukluklar rahatlıkla ortaya konabiliyor. Bu testlerden elde edilen veriler sonucunda, nefes darlığının kalbe ait olup olmadığı klinik veriler ışığında büyük oranda belirlenebiliyor ”dedi.
Dr. Başarır, “Nefes darlığı şikayeti başlayan kişilerin, Ailelerinde erken yaşta ( özellikle 60 yaş öncesi) kalp hastalığı hikayesi varsa, Sigara kullanımı var ise, Diyabet ( şeker hastalığı ) var ise, Obezite mevcut ise, sürekli ölçümlerinde yüksek tansiyon değerleri izleniyor ise ya da hipertansiyon teşhisi almış ve ilaç tedavisi altında iseler, Stresli yaşamları mevcut ise, Daha önce kalp damarlarında olsun ya da olmasın damar hastalığı teşhisi konmuş ve müdahale edilmiş ise, hareketsiz yaşam, Yüksek tuz tüketimi, bol hamur işi tüketimi ve yağlı yiyecek tüketimi mevcut ise, en kısa sürede bir kardiyoloji uzmanı ile görüşmeleri öneriliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Spor Lisesinin başarılı öğrencileri ödüllendirildi SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Gazi şehrimizin ve Türkiye’mizin sesini dünyaya duyuracağınıza inancımız tam” Lise Müdürü Büyükçakır: “Başarımızı her yıl katlayacağız”
YEREL HABERLER Spor Lisesinin başarılı öğrencileri ...
Gaziantep'teki PKK operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'teki PKK operasyonunda 1 tutuklama
Gaziantep jandarmasından kritik terör operasyonu Terör örgütünün sözde komutanı sınırda yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep jandarmasından kritik terör ...
YKS’ye girecek öğrencilere moral pikniği Öğrenciler sınavın stresini halay çekerek attılar
YEREL HABERLER YKS’ye girecek öğrencilere moral pikniği Öğrenciler ...
Kentin sürdürülebilirliğine gençlerden dokunuş
YEREL HABERLER Kentin sürdürülebilirliğine gençlerden dokunuş
Uluslararası turizm filmleri festivali, manga konseriyle taçlandı Ünlü müzik grubu manga, binlerce Gaziantepliyle festival parkı coşturdu
YEREL HABERLER Uluslararası turizm filmleri festivali, manga ...
Gaziantep'te dünyaca ünlü Türk arpist ve flüt sanatçısından unutulmaz konser
YEREL HABERLER Gaziantep'te dünyaca ünlü Türk arpist ve flüt ...
Gaziantep Kolej Vakfı’ndan mezunlarına muhteşem balo
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’ndan mezunlarına muhteşem balo
Hem doktor hem şair 112’nin şair başhekimi ikinci kitabını hazırlıyor
YEREL HABERLER Hem doktor hem şair 112’nin şair başhekimi ikinci ...
GKV Bilim, kültür ve sanat şenlikleri büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER GKV Bilim, kültür ve sanat şenlikleri büyük ilgi ...
Şahinbey'de öğrencilere tatil kitabı
YEREL HABERLER Şahinbey'de öğrencilere tatil kitabı
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü 1. Arkeoloji şurası başladı
YEREL HABERLER Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü 1. ...
Fen Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Fen Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu
GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarını uğurladı
YEREL HABERLER GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarını uğurladı
GKV’li Hatice Kılıç atletizmde Balkan Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER GKV’li Hatice Kılıç atletizmde Balkan Şampiyonu oldu
Başkan Kadooğlu ilk bine giren ihracatçıları kutladı Kadooğlu: “Global sorunlara rağmen ihracatı arttırmayı sürdürüyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kadooğlu ilk bine giren ihracatçıları ...
“Türkiye’de film çekimi” temalı sunum
YEREL HABERLER “Türkiye’de film çekimi” temalı sunum
Miniklerden unutulmaz yılsonu etkinliği Şehitkamil’deki mezun sayısı 14 bin 334 oldu
YEREL HABERLER Miniklerden unutulmaz yılsonu ...
Voleybol turnuvasında başarılı olan üniversite öğrencilerine ödül
YEREL HABERLER Voleybol turnuvasında başarılı olan üniversite ...
GAÜN Nizip Eğitim Fakültesi'nde mezuniyet sevince
YEREL HABERLER GAÜN Nizip Eğitim Fakültesi'nde mezuniyet sevince
Aracın devrini aldıktan dakikalar sonra kaza yaptı Sola dönüş yasağına uymadı, yeni aracıyla kaza yaptı
YEREL HABERLER Aracın devrini aldıktan dakikalar sonra kaza ...
Ali, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Ali, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti
Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü
YEREL HABERLER Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü
Gaziantep'te ''Gez Sen Türkiye'' Fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Gaziantep'te ''Gez Sen Türkiye'' Fotoğraf sergisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.