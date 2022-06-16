Gaziantep Üniversitesi'ne kalite ödülü

Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu tarafından 2022 Kalite Öğrenci Toplulukları Zirvesi’ne (KATO 22) Gaziantep Üniversitesini (GAÜN) temsilen Genç Kalite Topluluğu katılarak “En Paydaş Kalite Topluluğu” ödülünü aldı.

Yükseköğretim öğrencilerinin kalite güvencesi süreçlerine nitelikli katılımının ve kalite öğrenci toplulukları arasındaki etkileşimin arttırılması, toplulukların iş birliği yapmalarına olanak sağlanması, yapılacak çalışmalar ile üniversitelerin iç kalite güvencesi sistemlerinin gelişimine katkı sunulması amacıyla düzenlenen zirve, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Yükseköğretimde kalite güvencesi çalışmalarına yönelik Türkiye’de ilk kez düzenlenen zirve, Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 73 Farklı üniversiteden 53 kalite topluluğu içinde yer alan toplam 247 öğrencinin katıldığı zirvenin açılış konuşmalarını YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ile EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Gürgün yaptı.

Prof. Dr. Özaydın’a ziyaret

Gaziantep Üniversitesini Genç Kalite Topluluğu (GAÜN GENÇKAL) Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Gaye Ayrancıoğlu, GAÜN Kalite Güvence Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Derya Özçalışkan, Kalite Topluluğu Kurucu Başkanı Hatice Kübra Erdoğan ve topluluk kurul üyeleri GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ı makamında ziyaret ederek, başarılarını Rektör Prof. Dr. Özaydın ile paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Özaydın Genç Kalite Topluluğu öğrencilerini Gaziantep Üniversitesi olarak her zaman desteklediklerini belirtirken, kalite süreçlerinde öğrenci katılımının önemine dikkat çekti. Ödülün hak edilen bir ödül olduğunu ifade ederken tüm topluluğu tebrik ederek başarılar diledi. Kalitenin süreklilik olduğu zaman daha başarılı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özaydın, elde edilen başarı sürdürülürse gerçek başarı olduğunu ve Genç Kalite Topluluğunun elde ettiği başarı ile yüklendiği misyonu daha da geliştireceklerini temenni ettiğini söyledi.

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