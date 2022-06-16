Arda Kızıldağ Gaziantep FK'da



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen stoper Arda Kızıldağ ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına başlayan Gaziantep FK, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Kızıldağ'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği´nde forma giyen genç milli futbolcu Arda Kızıldağ ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Arda´ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Kariyerinde 98 resmi karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 3 gol atıp 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yeni transferimiz önümüzdeki üç sezon boyunca armamızın başarısı için ter dökecek" denildi. DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-06-16 17:20:38



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