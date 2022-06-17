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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik ressamların büyük sergisi

İHA

Minik ressamların büyük sergisi

20212022 eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilen resim çalışmalarından oluşan geleneksel yılsonu resim sergisi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları fuayesinde Genel Müdür İsmet Tiryaki’nin katılımıyla açıldı.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinin kültürel ve sanatsal çalışmalarına yer verilen geleneksel yılsonu sergisi düzenlenen törenle açıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümresinin yılsonu sergisi tüm sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide tüm bölümlerden öğrenci çalışmalarına yer verildi. Serginin açılışını gerçekleştiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki sanatsal çalışmaların insan yaşamındaki önemine dikkat çekerek sergide eserlerine yer verilen öğrencileri ve serginin açılmasını sağlayan GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümresinde görev alan öğretmenleri kutladı. Sergi Haziran ayı boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacağı öğrenildi.

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