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YKS öncesi öğrencilere moral ziyareti Başkan Fadıloğlu öğrencilere başarı dileyerek tavsiyelerde bulundu

İHA

YKS öncesi öğrencilere moral ziyareti Başkan Fadıloğlu öğrencilere başarı dileyerek tavsiyelerde bulundu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek 4 öğrenciyi evlerinde ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden ve öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Başkan Fadıloğlu, sınava girecek tüm öğrencilere başarı temennisinde bulundu.
Her fırsatta öğrencilerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, YKS’ye girecek olan 4 öğrencinin misafiri oldu. Başkan Fadıloğlu, Gaziler Mahallesi’nde ikamet eden ve YKS’ye hazırlanan Yunus Emre Uygun ve kardeşi Melisa Uygun’u evlerinde ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, daha sonra Ali Altay ile Emir Demirdaş’ın konuğu oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu hem öğrenciler hem de aileleriyle sohbet etti. Öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Başkan Fadıloğlu, sınava girecek tüm öğrencilere başarı temennisinde bulundu.
Sınava girecek öğrencilere başarı dileği
Ziyaret ettiği evde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavları başlıyor, ben sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bugünde kütüphanelerimizde sınava hazırlanan kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. İki kardeş aynı zamanda sınava hazırlandılar, ikisinin de ayrı hedefleri var. Allah, gönüllerindekini şimdiden hayırlı eylesin. Tabii her zaman söylediğimiz bir şey var, üniversite sınavının sonucu hayatın sonu değil, başlangıcı da demek değildir. Onlar en iyi şekilde hazırlandılar. Allah ne kısmet ettiyse, bundan sonraki durumda ona göre hayatlarını şekillendirecekler. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki meslek sahibi olmaktan önce iyi insan iyi insan olmaları bizim temennimiz. Sağ olsun kardeşlerimizin anne ve babasına teşekkür ediyorum. İki kardeşimizi de çok güzel yetiştirmişler. İnşallah sınavda da güzel sonuçlar elde ederler. Melisa kardeşimiz hukuk istiyor, inşallah hakkında hayırlısı olsun. Yunus Emre kardeşimiz de inşallah subaylık, astsubaylık düşünüyor. Rabbim onunda gönlüne göre versin diyorum. Allah, her iki kardeşimizin de emeklerini zayi etmesin diyorum. Şimdiden Melisa ve Yunus Emre’nin şahsında tüm sınava girecek kardeşlerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Fadıloğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunus Emre Uygun ise, “Başkanımıza bugün bizleri ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir yıldır Şehitkamil Belediyemizin gençlik kütüphanesinde YKS’ye hazırlandık. İnşallah bu hafta sonu sınava gireceğiz. Hedefim subaylık veya astsubaylık inşallah bu hedefime ulaşmak istiyorum. Kardeşimde hukuk okumak istiyor. Rabbim hakkımızda hayırlısını eylesin diyorum. Bugünde bizleri evimizde ziyaret ederek, bizlere moral veren Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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