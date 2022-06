Karne öncesinde at bindiler

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde karne alacak bin öğrenci, belediyenin düzenlediği organizasyon ile at binmenin keyfini sürdü

Oğuzeli Belediyesi ilçe genelinde eğitim gören bin ortaokul öğrencisine karne hediyesi olarak Deliklitepe Seyir Terası’nda faaliyet gösteren At Biniciliği tesisinde uzman eğitmenler eşliğinde ücretiz at biniş etkinliği düzenledi.

Çocukların 1 senelik yoğun çalışma temposunu almak için böyle bir etkinlik düzenlediklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Çocuklarımız pandemi sonrası yüz yüze eğitime başladıkları için hızlı bir maratona başladılar. Bizlerde bir nebze yorgunluklarını almak için ‘Oğuzeli’nde Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın Projesini’ hayata geçirdik. Oguzeli'mizde ata binmeyen çocuğumuz kalmasın projemiz ile öğrencilerimizi Deliklitepe seyir terasımızda misafir ettik. Tesisimizde keyifli ve heyecanlı bir gün geçiren minik yavrularımızın mutluluğu bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Çocuklarımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Belediye olarak hayata geçirdiğimiz sosyal, kültürel, eğitsel alandaki proje ve çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. 20212022 EğitimÖğretim yılının sona ermesi ile karne heyecanı yaşayan tüm çocuklarımızın heyecanını paylaşıyor ve hepsini kutluyorum. Yıl boyu emek veren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Tüm öğrencilerimizi yaz tatilini iyi değerlendirmeleri ve çeşitli aktivitelerle hem öğrenip hem eğlenmeleri için Dündar Taşer Eğitim Merkezimize, Aziz Sancar Eğitim Merkezimize, ücretsiz açtığımız yaz spor okullarımıza, İngilizce kursumuza ve drama kursumuza davet ediyorum” dedi.

Etkinlikte yıl boyu ders ve sınavlarla yorulan öğrenciler karne öncesinde stres atarken, YKS sınavına hazırlanan öğrenciler de kafa dağıtma fırsatı buldu.

