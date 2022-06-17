Evlilik vaadiyle 200 bin lira dolandırıcılığa 4 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te evlilik vaadi ile bir kişinin 200 bin TL'si dolandıran 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Evlilik vaadi ile kandırılıp, kendisinden 200 bin TL alındığını belirten kişi, polise giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelilerin C.B., F.K., M.A.B., G.A. ve G.B. olduğunu belirledi. Ekipler, 5 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülen 5 şüpheli, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-06-17 12:04:40
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