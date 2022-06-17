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Sanko Okulları Genel Müdürü Asyalı'dan ''eğitim'' değerlendirmesi Genel Müdür Asyalı: ''2021-2022 Eğitim-öğretim yılı yalnız ülkemizde değil dünyada sıra dışı bir dönem oldu'' ''Eşine belki de bir daha rastlanılmayacak bu yılı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yüreklerimizde hissediyoruz'''

İHA

Sanko Okulları Genel Müdürü Asyalı'dan ''eğitim'' değerlendirmesi Genel Müdür Asyalı: ''2021-2022 Eğitim-öğretim yılı yalnız ülkemizde değil dünyada sıra dışı bir dönem oldu'' ''Eşine belki de bir daha rastlanılmayacak bu yılı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yüreklerimizde hissediyoruz'''

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, bugün öğrencilerin aldığı karne ile bir eğitim ve öğretim sezonun sonuna gelindiğini hatırlatarak, “20212022 Eğitim Öğretim Yılı, yalnız ülkemizde değil, dünyada da okullar açısından sıra dışı bir dönem oldu” dedi.
Galan Müdür Asyalı, yaptığı değerlendirmede bir eğitim, öğretim yılının kapandığını belirterek, Mart 2020’de başlayan ve yaklaşık iki yıl süren Covid19 pandemi sürecinin birçok alana olduğu gibi eğitim alanına da derin etkileri olduğunu kaydetti. Asyalı, “Ülkemizde öğrencilerin sınav grupları hariç neredeyse tümünün yaklaşık 18 ay yüz yüze eğitime ara vermiş olması, 20212022 Eğitim Öğretim yılının önemini daha çok artırdı” ifadelerini kullandı. Tam gün ve kesintisiz yüz yüze eğitimle başladıkları 20212022 Eğitim Öğretim yılında öncelikli amaçlarının, çok uzun süre okuldan uzak kalan öğrencilerinin sosyal, duygusal ve akademik açıdan okul ortamına uyumlarını yeniden sağlamak olduğunu anımsatan Asyalı, şu görüşlere yer verdi:
“Öğrencilerde oluşan sosyal ve duygusal eksiklikleri hızla telafi edebilmek amacıyla, temassız oyunlar ve farklı tasarlanmış etkinliklerle onlara etkileşim fırsatları sağladık. Beklenenden çok uzun süren uzaktan öğretim ve yaz tatili nedeniyle ortaya çıkan akademik eksiklikleri giderebilmek için de zenginleştirilmiş öğretim ve telafi programları geliştirerek öğrencilerimizin gelişimlerini destekledik. Şimdi dönüp baktığımızda, bireysel ve toplumsal sorumluluğu büyük ve eşine belki de bir daha rastlanmayacak bir öğretim yılını başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yüreklerimizde hissediyoruz. Özellikle birinci dönemi pandemi etkisinde geçse de 20212022 Eğitim Öğretim Yılı SANKO Okulları için yüz yüze eğitime hızla uyumlandığımız ve akademik, sportif ve sanatsal birçok alanda başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı oldu. Öğrencilerimizin spor alanında elde ettikleri sayısız il, bölge ve Türkiye derecesi bizleri gururlandırdı. Bu dönemde çeşitli branşlarda 6 öğrencimizin kendi yaş gruplarında milli takım havuzlarına seçilmesi bizim için önemli bir başarıydı. Sanat alanında elde ettiğimiz dereceler ve okulumuzda gerçekleştirdiğimiz sergi ve performanslar öğrencilerimizin çok yönlü gelişimleri için oldukça değerliydi.”
Öğrenciler için YKS ve AYT dileği
20212022 Eğitim Öğretim Yılının akademik yönden de başarılarla dolu bir yıl olduğuna vurgu yapan Asyalı, YKS ve AYT sınavlarına girecek öğrencilere ise başarılar diledi. Asyalı, 'Ülkemizde çok uzun süren uzaktan öğretim nedeniyle oluşan akademik boşlukları hızla telafi ederek birçok başarılı akademik çalışma ve projeye imza attık. Çok detaylı bir şekilde planlanmış olan akademik çalışmalarımızın meyvelerini, 2022 LGS ve 2022 YKS resmi sonuçlarında elde edeceğimiz kitlesel başarılarla toplayacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle, bu sene okulumuzdan mezun olan 89 lise öğrencimize, TYT ve AYT sınavlarında yürekten başarılar diliyoruz. 2022 yılında, okulumuz anasınıfı ve ilkokul kademeleri için önemli akademik gelişmelerden biri de IB tarafından ‘İlk Yıllar Programı’nı uygulamak için yetkilendirilmemiz oldu. İki yıl süren uzun soluklu bir denetleme sürecinin ardından Mayıs 2022 tarihinde uygulamaya yetkilendirildiğimiz İlk Yıllar Programı (PYP) sayesinde; anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimizi içlerindeki merak duygusu köpürtülmüş, sorgulama becerileri gelişmiş, araştıran, öğrenmeye hevesli, yüzleri gülen ve gözleri ışıldayan mutlu bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz'' dedi.
Proje yarışmalarında başarılar onurlandırdı
Haziran 2022’de Liselerarası Projeleri yarışmalarında iki Türkiye ikinciliği, bir Türkiye üçüncülüğü ve Eylül 2021’de TEKNOFEST Türkiye üçüncülüğü derecelerinin elde edildiğini hatırlatan Asyalı, alınan sonuçlarının ise SANKO Okulları’nın proje kültürüne ilişkin köklerinin ne kadar derinlerde olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti. Bazı yarışmalarda ise henüz sonuçların açıklanmadığını da kaydeden Asyalı, ''TEKNOFEST gibi organizasyonlara ek olarak ulusal ve uluslararası özel proje yarışmasında alınan sayısız başarı ve derece, bu başarıları elde eden öğrencilerimiz ve okulumuz adına bizleri onurlandırdı. Başta TEKNOFEST 2022 olmak üzere, bazı özel proje yarışmalarında değerlendirme süreçlerinin halen devam ettiğini ve sonuçlarını büyük bir heyecan içinde beklediğimizi ayrıca belirtmek isterim'' ifadelerini kullandı.
Öğrencilere tatil tavsiyesi
Asyalı, öğrencilere, velilere ve eğitimcilere teşekkür ederek, tatilin en iyi şekilde değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu. Asyalı, ''Kıymetli öğrencilerimiz, geride bıraktığımız eğitim öğretim dönemi, pandemi nedeniyle uzun süre uzak kaldığınız okullarınıza, arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize kavuştuğunuz, onlarla hasret giderdiğiniz bir yıldı. Yıl içinde çokça öğrendiniz, güldünüz, eğlendiniz, bazen üzüldünüz ve aynı zamanda çok da yoruldunuz. Şimdi önünüzde sizleri bekleyen çok uzun bir yaz tatili var. Her birinize, elinizde ya da başucunuzda en az bir kitabın eksik olmayacağı, geleceğe yönelik hedefleriniz üzerine düşünüp, merak duyduğunuz alanlar ile ilgili araştırmalar yapacağınız ve bolca gülüp, eğlenip, bolca dinleneceğiniz keyifli bir yaz tatili diliyorum. Değerli velilerimiz, SANKO Okulları olarak öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlama ortak amacıyla gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımıza verdiğiniz destek çok kıymetli. Çünkü bizler biliyoruz ki sizlerin gözbebeği olan evlatlarınızı; vatanını seven, bayrağına sevdalı, yerel değerlerini bilen ve evrensel bilgiyle donatılmış bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek için çıktığımız bu yolculukta, ancak ve ancak sizlerin desteği ile başarılı olabiliriz. Bu vesileyle, okulumuza güveniniz ve desteğiniz için teşekkür eder, öğrencilerimiz ile keyifli bir yaz tatili geçirmenizi dilerim.
Değerli eğitimcilerimiz, uzun bir aradan sonra, öğrencilerimizin okula sosyal, duygusal ve akademik olarak tekrar uyumlanmasına liderlik eden, onlarla yeri doldurulamaz bambaşka bir bağ kuran, her birinin yüreklerine dokunan ve onlara ilham veren sizlersiniz. Yaşamınıza yön veren bilgelik dolu ulvi mesleğiniz sayesinde; öğrencilerimizin hayatlarında bugüne kadar oluşturduğunuz ve ilerleyen yıllarda meydana getireceğiniz farklar onların gelecek yolculuklarına ışık tutacaktır. Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimleri adına, 20212022 Eğitim Öğretim Yılı boyunca emekleriniz için şükranlarımı sunar, her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim'' diye konuştu.

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