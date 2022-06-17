Vur hastalığı hipertansiyonla böbrek yetmezliğine neden oluyor

Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Ürolojisi Op. Dr. Akın Karagözoğlu, Vur (Vezikoüreteral reflü) hakkında bilgilendirdi.

İdrar torbasındaki idrarın yukarı böbreğe doğru kaçması anlamına gelen Vur hastalığının idrarın dışarı çıkamaması durumunda idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceğinin altını çizen Op. Dr. Akın Karagözoğlu, aileleri uyardı.

“Böbrek reflüsü her 100 bebekten birinde görülür”

Hastalığın idrar yolu enfeksiyonları ile böbreklerde geri dönüşü olmayan fonksiyon kaybına neden olduğunu ifade eden Op. Dr. Akın Karagözoğlu, “Hatta ileri ki yaşlarda hipertansiyon ve böbrek yetmezliğine neden olabilmektedir. VUR şiddeti değişik derecelerde görülebilmektedir. Düşük dereceli idrar kaçaklarında takip yeterli iken yüksek dereceli idrar kaçaklarında endoskopi ile dolgu uygulaması yani kapalı yöntem ya da açık cerrahi müdahaleler yapılabilmektedir. Böbrek reflüsü her 100 bebekten birinde görülür. Bu oran diğer doğuştan anomalilerle karşılaştırıldığında oldukça yüksektir. Ayrıca eğer bir çocukta böbrek reflüsü saptandıysa ailenin diğer çocuklarında da reflü olma ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle böbrek reflüsü tanısı alan çocukların kardeşleri ve ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren tüm çocukların mutlaka bir çocuk ürolojisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi doğru olacaktır” ifadelerini kullandı.

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