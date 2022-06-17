Araban’da öğrencilerin karne sevinci

Gaziantep’in Araban İlçesinde eğitim gören 8 bin 500 öğrenci 20212022 eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasıyla karne sevinci yaşadı.

Gaziantep’in Araban ilçesi merkezindeki Merkez ve Fıstıklıdağ İlköğretim Okullarında düzenlenen karne törenine Kaymakam Ömer Sevgili öğrencilere karne dağıttı.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçe merkezindeki Merkez İlkokulu ve ilçeye bağlı Fıstıklıdağ kırsal mahallesi İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrenciler karnelerini Kaymakam Sevgili’nin elinden aldı.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından her iki okulda düzenlenen karne dağıtım töreninde, öğrencilere karnelerle birlikte kek ve meyve suyu ikram edildi.

Araban’da 15 ilkokul, 17 ortaokul, 16 birleştirilmiş sınıf,6 lise ve 1 Anaokulunda Eğitim gören 8 bin 500 öğrenci ile 560 öğretmen yaz tatiline girdi.

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