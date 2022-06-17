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Avukatlardan güvenli alt geçit talebi Alt geçidi mesken edinen madde bağımlıları korku saçıyor

İHA

Avukatlardan güvenli alt geçit talebi Alt geçidi mesken edinen madde bağımlıları korku saçıyor

Gaziantep Adliyesine ulaşımı sağlayan alt geçidin madde bağımlılarının yuvası haline gelmesi avukatların tepkisine neden oldu. Alt geçitte basın açıklaması düzenleyen avukatlar, alt geçidin saat 18.00'den sonra kullanılamadığını söyledi.
Gaziantep’te Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde yer alan Gaziantep Adliyesine ulaşımı sağlayan alt geçit madde bağımlılarının yuvası haline geldi. Avukatların ve vatandaşların geçmeye korktuğu alt geçitteki dükkanları mesken edinen madde bağımlıları korku saçıyor. Alt geçidin durumuna dikkat çekmek isteyen Gaziantep Barosuna kayıtlı bir grup avukat alt geçitte basın açıklaması düzenledi. Açıklamada alt geçidin hijyenden ve güvenlikten yoksun olduğunu belirten avukatlar, yetkili kurumlara gerekli adımları atması için çağrı yaptı.

“Akşam saat 18.00’dan sonra geçemiyoruz”
Açıklamada konuşan Avukat Emine Karataş, kadın avukatlar olarak aylardır alt geçit için mücadele verdiklerini söyledi. Başvuru yapmalarına rağmen yetkili mercilerden bir dönüş alamadıklarını kaydeden Karataş, “Bazen duruşmalarımız geç saate kadar uzuyor. CMK dosyaları için akşam adliyeye geliyoruz. Ancak akşam saat 6’dan sonra bu alt geçitten geçmek çok güç. Bazen geçerken erkek meslektaşlarımdan yardım istiyorum. Çünkü burada tiner ve madde kullanan insanlar oluyor. Daha önce burada şiddete uğrayan kadın meslektaşlarımızda oldu. Alt geçidin güvenli hale gelmesi için gerekli adımların atılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Alt geçit kullanılamaz halde”
Alt geçidin Gaziantep halkının adalete erişimi sağlayan Adalet alt geçidi olduğunu aktaran Avukat Erdem Gökpınar ise alt geçitle ilgili olarak belediyeye 3 defa yazı yazdıklarını belirterek, “Yazıda alt geçidin güvenliksiz olduğu, hijyensiz olduğunu belirttik. Burası akşam saatlerinden itibaren madde bağımlılarının evi haline geliyor. Kadın meslektaşlarımızda bu konuda çok uğraş verdi. Havaların ısınmasıyla birlikte alt geçit yoğun kötü kokudan dolayı tamamen kullanılamaz hale geldi” şeklinde konuştu.

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