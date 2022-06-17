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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşımacılık sektörü GTO’da konuşuldu

İHA

Taşımacılık sektörü GTO’da konuşuldu

Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği destekleriyle “Taşımacılık Sektörü İstişare Toplantısı” düzenlendi.
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, GTO Meclis Başkan Yardımcısı Mithat Tümer, Bakanlık ve TOBB yetkililerinin, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren GTO üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda sektörde yaşanan son gelişmeler, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.
Toplantının açılışında yaptığı konuşmada tüm sektörlerin lojistik sektörüne bağımlı halde olduğunu belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Bir tuş ile dünyanın öbür ucundan bir tişört satın alıp, kapımıza kadar getirtebildiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Ben burada o tişörtü üretmek için son teknoloji üretim tesisini kurmuş olsam da, eğer ihtiyacım olan hammadde bana ulaşmıyorsa ya da zamanında ulaşmıyorsa, müşterime de zamanında teslim edemiyorsam, milyon dolarlara kurduğum tesisimin hiçbir değeri kalmıyor. Dolayısıyla, bir işletmenin ulusal ya da uluslararası pazarda varlığını sürdürmesi için, rekabet üstünlüğü sağlaması için lojistik sektörü anahtar rol oynuyor” dedi.
Rekabet gücü için kamu ile özel sektörün birbiri ile uyumu önemli Uluslararası piyasada rekabet gücümüzü artırmak için yüksek standartlarda ulaştırma sitemlerine ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Yıldırım, “Pandemi sürecinde lojistik sektörünün tedarik zincirinin en önemli parçasından biri olduğunu net bir şekilde gördük. Devam eden RusyaUkrayna savaşında limanların kapanması ile tüm dünyanın gıda tedarik zincirinin nasıl etkilendiğini gördük. Yeni pazarlara girmek, var olan pazarları korumak ve rekabet gücümüzü artırmak için; yüksek standartlarda, güvenilir, hızlı ve düşük maliyetli ulaştırma sistemlerine sahip olmak gerekiyor. Bu sistemlerin oluşturulmasında da kamu ile özel sektörün birbiri ile uyumu, entegrasyonu büyük önem kazanıyor. Ulaştırma ve haberleşme sektörünün Türkiye’nin Kamu Yatırım Programlarında en yüksek payı alan sektör olduğunu biliyoruz. Bu yatırım programlarında sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak, sorunları çözecek şekilde yapılması hem sektör hem de ekonomik gelişimimiz için büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.
Son dönemlerde sektörün en büyük sorununun akaryakıt fiyatları olduğuna da dikkat çeken Yıldırım, GTO 12 Nolu Yurtiçi Yurtdışı Lojistik ve Hizmet Sağlayıcıları Meslek Grubu üyelerine kentin ve ülkemizin ekonomisine yaptığı katkı ve her türlü olumsuzluğa rağmen gösterdikleri çaba için teşekkür etti.
“Sektörün nabzını tutmak için Gaziantep’teyiz”
Sektörün nabzını tutmak için Gaziantep’e geldiklerini belirten T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor ise, Gaziantep’in, Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden birisi ve aynı zamanda taşımacılıkta, özellikle de uluslararası taşımacılıkta, ülkemizin önde gelen şehirleri arasında olduğunu belirterek, “Bu toplantıda, Bakanlık olarak, son dönemde hangi çalışmaları yaptık, bunları anlatmak istiyoruz. Gelecekte yapacağımız çalışmalar hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Sizlerle istişarelerde bulunmak, sizleri dinlemek istiyoruz. Sahada olan sizlersiniz. Taşımacılarımızın sorunlarını, sıkıntılarını, taleplerini doğrudan taşımacılarımızdan dinlemek, beraber çözüm bulmak için bugün burada, sizlerle beraberiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak taşımacılarımızın sorunlarını çözmek, önlerini açmak için yoğun bir gayret içerisinde olduk. Çalışmalarımıza bundan böyle aynı kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
“Yanınızda olmaya devam edeceğiz”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş da Türkiye’de lojistik sektörünün son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiğini söyleyerek, “Bu anlamda dünyada sayılı ülkelerden biriyiz. Lojistik sektörü çok önemli gelişmeler kaydetti. Bu gelişmelerin yanında elbette yaşanan sorunlar da var. Biz, Odalarımız aracılığıyla sizlerin tüm sorunlarını öğreniyor, talepleri inceliyoruz. Bu sorunları, TOBB olarak üst makamlara ileterek de çözmeye çalışıyoruz. Bunu en çok da pandemi sürecinde yaptık. Bundan sonraki süreçte de elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından Daire Başkanı Hasan Boz, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ve hayata geçirdikleri yeni düzenlemeler hakkında sunum yaparken sorucevap bölümüyle de lojistik sektöründe faaliyet gösteren GTO üyelerinin sorunları ve talepleri değerlendirildi.

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