Fadıloğlu’ndan Babalar Günü mesajı Fadıloğlu: “Tüm babalarımızın babalar gününü yürekten kutluyorum”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fadıloğlu mesajında, “Vatan uğrunda canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Gününü yürekten kutluyorum. Tüm babalarımıza; aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Babalarımız, sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının temel direğidir" diyen Başkan Rıdvan Fadıoğlu, "Ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve güzel bir yaşam sürmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan; yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcamakta, bu özellikleri ile her türlü övgüyü, saygıyı ve sevgiyi hak etmektedirler. Hayatın tüm yükünü fedakarca omuzlanan, hayatımıza güç ve anlam katan, bizlere verdikleri sınırsız sevgi, destek ve güven nedeniyle babalarımıza şükran borçluyuz. Aile yuvası, çocuğun istikbalini şekillendiren ilk eğitim müessesesidir. Dolayısıyla anne ve babaların evlatları üzerindeki hakları çoktur. Babalarımızı ve tüm büyüklerimizi bir gün değil, her gün hatırlamalı, iyi günlerinde olduğumuz gibi kötü günlerinde de yanlarında olmalıyız. Gurur duyulacak evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır. Babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkılmasının, onların yüzlerinin güldürülmesinin çok önemli olduğunu unutmamalıyız. Bu düşüncelerle vatan uğrunda canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Gününü yürekten kutluyorum. Tüm babalarımıza; aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

