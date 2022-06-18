Hasan Doğru’dan Babalar Günü mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yayımladığı mesajda, ’’Yaşamımızın her anında annelerimiz ile birlikte en değerli varlığımız babalarımızı Babalar Günü’nde bir kez daha hatırlıyoruz. Bizim geleneğimizde babalar, toplumdaki sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının temel direğidir. Toplumun çekirdeği olan aile, toplumsal değerimizin yaşatıldığı, kültür ve geleneklerimizin nesilden nesile aktarıldığı en önemli sosyal yapıdır. Babalarımız aile için saygı, sorumluluk, güven ve güvence sembolüdür. Bu anlamlı günde ayrıca babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkılmasının, onların yüzlerinin güldürülmesinin de önemli olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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