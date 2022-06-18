Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama



Kadir ÇELİK/ NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde bir otomobildeki aramada uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler O.K. ve D.A. gözaltına alındı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Polisin otomobildeki sürücü ve yanındaki kişinin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki O.K. ve D.A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2022-06-18 14:37:04



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