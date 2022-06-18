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Babalar ve oğullarını karşı karşıya getiren organizasyonlar büyük ilgi gördü Fadıloğlu, babaları ve oğullarını yalnız bırakmadı

İHA

Babalar ve oğullarını karşı karşıya getiren organizasyonlar büyük ilgi gördü Fadıloğlu, babaları ve oğullarını yalnız bırakmadı

Şehitkamil Belediyesi tarafından Babalar Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde basketbol ve futbol branşında sportif organizasyonlar düzenlendi. Babaların çocuklarıyla birlikte katıldıkları, büyük ilgi gören organizasyonlarda renkli anlar yaşandı.
Gazikent Futbol Akademisi ve Oyuncakistan Parkı’nda düzenlenen organizasyonlarda babalar, oğullarına yeteneklerini sergiledi. Gazikent Futbol Akademisi’nde gerçekleştirilen BabaÇocuk Futbol Şenliği’nin ilk bölümünde babalar, çocuklarına ders anlattı. İkinci bölümde ise babalar ve oğulları, farklı forma renkleriyle karşı karşıya geldiler.
Oyuncakistan Parkı’nda gerçekleştirilen 3x3 Basketbol Turnuvası’nda ise 35 yaş üstü kategoride 13 farklı takımdan 60’ın üzerinde basketbolcu baba forma giydi. Seyir zevki yüksek müsabakalara sahne olan organizasyonda babaların en büyük destekçileri, aileleri oldu. Müsabakaların ikinci bölümünde ise babaçocuk etkinlikleri düzenlendi.
Her iki organizasyonda da babaları ve çocukları yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bir babayla masa tenisi maçı yaptı. Tüm babaların, Babalar Günü’nü tebrik eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, organizasyona katılan ve dereceye giren baba ve oğullarına branşa özgü çeşitli sportif malzemeler armağan etti.
“Bizim için eğitim, olmazsa olmazımızdır”
Organizasyona katılan tüm babalar ve oğullarına teşekkür eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sportif organizasyonlara olan ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Tüm babaların, Babalar Günü’nü tebrik eden Başkan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak, futbol akademisi, basketbol akademisi, yüzme akademisi gibi kurslarımızda branşa özgü eğitimlerimizi yıl boyunca devam ettiriyoruz. Nitelikli sporcu yetiştirebilmek adına, çocuklarımızın enerjisini bertaraf edebilmek adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren bu şekilde çalışmalarımıza başladık ve bu şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz. Bugün de Babalar Günü münasebetiyle babalarımız ve çocuklarımızla bir aradayız. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Anneler Günü, Babalar Günü bir gün kutlanmaz. Bizim için her zaman annelerimizin günü, babalarımızın günü. Biz tüm velilerimizin, tüm babalarımızın Babalar Gününü yürekten kutluyoruz. Buradan çocuklarımıza da sesleniyorum, bizim için eğitim olmazsa olmazımızdır. Eğitim ile sporu beraber götüreceksiniz. Sporda başarı grafiğini yukarı çıkarırken, eğitimdeki başarı grafiğinin de mutlak suretle yukarıya çıkması lazım. Bu konuda bize destek olan tüm yöneticilerimize, hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi.

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