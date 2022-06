İçişleri Bakanı Soylu: “6’lı masa değil 6 bin masada kursalar bu milleti durduramayacaklar”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gezi olayları, 1725 darbesi ve 68 ekim olaylarıyla sadece İstanbul’da değil tüm doğu ve güneydoğuda fitneyi ve fücuru ortaya koymaya çalıştılar. 1725’te Türkiye’nin gelişmesinin ve büyümesinin intikamını alamadılar. Bu kez de ellerindeki elemanlarla FETÖ’yle birlikte hain darbe girişimini gerçekleştirmeye çalıştılar. 6’lı masa değil 6 bin masada kursalar bu milleti durduramayacaklar” dedi.

AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı, Haziran ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun yanı sıra AK Partili milletvekilleri katıldı. Partililerin salonu doldurduğu toplantıda partililer Bakan Soylu’ya yoğun ilgi gösterdi.



“Gaziantep kaledir, yıkılmayacak inşallah”

Toplantı divanının kurulmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci önlerinde zor bir süreç olduğunu belirterek, “Önümüzde zor bir süreç var. Ekonomi de zorluklar yaşanıyor, biliyoruz. Bizim hedefimiz 2023. O hainlere 6’lı şer çetesine fırsat vermeden öncelikle biz Gaziantep olarak üzerimize düşeni yapacağız. Gaziantep kaledir. Yıkılmayacak inşallah. Gaziantep her zaman her seçimde Türkiye ortalamasının yüzde 10 üzerinde alıyoruz. Bu seçimde de öyle alacak. İnşallah bu seçimde bunu daha fazla arttıracağız” ifadelerini kullandı.



“AK Parti 20 yılda devrim yaptı”

Toplantıda konuşan Bakan Soylu, sabah saatlerinde Barış Pınarı Harekatıyla terörden temizlenen Telabyad’a gittiğini söyledi. Amerikan’ın Afganistan ile Irak’ı işgal ederek yaşanılamaz hale getirdiğini hatırlatan Soylu, “Biz batı değiliz, Amerika değiliz. Bizim ecdadımızda kardeşlik var. Telabyad’a gittiğimde orada huzurundan güveninden kardeşliğe kadar bir coğrafyayı nasıl bir emin belde haline getirdiğimizi görüp Gaziantep e geldik. AK Parti’nin 20 yılda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir devrim gerçekleştirdi. Gaziantep bir ekonomi lokomotifi olmuştur. Siz Gaziantep AK Parti teşkilatının toplantısına bir kere değil bin kere gelsek de size borcumuzu ödeyemeyiz” dedi.



“Bu ülkede insanlar ‘Ben Kürt'üm’ diyemezdi”

Bakan Soylu, “Bugün üniversite sınavı vardı. Sınava giremezlerdi. Orduevlerinde başörtülüleri geri çevirirlerdi. Bu ülkede insanlar ‘Ben Kürt'üm, Alevi'yim’ diyemezlerdi. Siz bir siyasi parti değilsiniz bu medeniyetin en büyük hareketisiniz. Siz Türkiye’de vesayet kalelerini tek tek yıktınız. Bize Amerika’da Avrupa’da parmak sallayanlara nasıl ders verileceğini ve nasıl yerden yere vurulacağını gösterdiniz. Bu ülkede millete hizmet edenlere hep bedel ödetmek istediler. Karalayıp iftira attılar. Ülkeyi zayıf düşürerek siyaseti yerle yeksan etmeye çalıştılar. Her yıl karşımıza Adnan Menderesin idam fotoğrafını çıkarıp ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı da de böyle yapacağız’ diyenlere karşı buradayız” diye ekledi.



“Yüz yıl sonra AK Parti kadrolarına dua edecekler”

“Bu ülkede siz hiçbir şey yapamazsınız” diyenlere karşı neler yapılabileceğini AK Partililerin gösterdiğini söyleyen Soylu, “20 yıldır bu ülkede büyük devrimler gerçekleştirdiniz. Bugün doğu Akdeniz’de kendi menfaatini koruyan bir Türkiye’yi dışarı çıkarmazlardı. Bizim Müslüman coğrafyaya elimizi uzatmamızı engellemeye çalıştılar. Biz nasıl bugün cumhuriyeti kuranlara dua ediyorsak yarın 100 yıl sonrada AK Parti kadrolarına dua edecekler. Kimsenin yalanlarına kulak asmayın. Şimdi bir taraftan elbette ki sıkıntılarımız olacak. Tam 2.5 yıl bütün dünya pandemiyle karşı karşıya kaldı. Dünya tam anlamıyla kapandı. Ardından Ukrayna Rusya savaşı hep beraber yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



“6’lı masa değil 6 bin masada kursalar milleti durduramayacaklar”

Avrupa’nın tek bildiği şeyin para göndermek olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Para, silah göndermeyin, vicdanlarınızı tamir edin. Bütün bunlar yapılırken hep beraber yaşadığımız olaylar var. Gezi olaylarından önce, zengin ve güçlü bir Türkiye istemediler. Ne yaptılar gezi olaylarını çıkardılar. Taksimdeki olayları TV’lerden naklen verdiler. Marmaray’ından Avrasya tüneline kadar hep beraber büyük adımlar atmıştık. AK Parti dolu dizgin gidiyordu. Oyunu bozmak istediler. Gezi olayları, 1725 darbesi ve 68 ekim olaylarıyla sadece İstanbul’da değil tüm doğu ve güneydoğuda fitneyi ve fücuru ortaya koymaya çalıştılar. 1725’te Türkiye’nin gelişmesinin ve büyümesinin intikamını alamadılar. Bu kez de ellerindeki elemanlarla FETÖ’yle birlikte hain darbe girişimini gerçekleştirmeye çalıştılar. 6’lı masa değil 6 bin masada kursalar bu milleti durduramayacaklar” şeklinde konuştu.



“Kılıçdaroğlu illa yürüyeceksen Diyarbakır annelerinin yanına yürü”

Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Soylu, “Siz yıllar önce bu ülkenin altına yerleştirilen dinamitleri ve fay hatlarını onarılabileceğini gösterdiniz. 28 Şubattan sonra ben dindarım diyebilmek mümkün değildi. Bu milleti hep ürkütüp korkuttular. Bize parmak sallayanlara oyun kuranlara karşı AK Parti teşkilatları olarak bu ülkenin vesayete karşı korkusunu üzerinden aldınız. Millete cesaret verdiniz. Kim ne söylerse söylesin. Siz istikametinizi bozmayın. İşin önemli bir bölümünü geçtik. Şimdi onlar yeni bir oyun içerisine giriyorlar. Kılıçdaroğlu geçen hafta terörle mücadele yasasını değiştireceklerini açıkladı. Devletin teröre karşı elini koluna bağlamak istiyor. Eski günlere geri dönmek istiyor. Açık açık büyükelçilere gidip onlardan talimat alanlar hangi talimatları aldı diye kimse düşünmesin bu talimatları aldılar. Bizi cinsiyetsizleştirip, LGBT’yi yapacaklarmış. Sen çok istiyorsan kendi yakınlarından başla. Sen bu milletin ahlakıyla neden uğraşıyorsun. Kılıçdaroğlu sana istikamet vereyim. İlla yürüyeceksen evlatlarını terör örgütü PKK’dan almak isteyen HDP il binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerinin yanına yürü” dedi.



“İnsanlar keyfimizden sınıra gelmediler”

Türkiye’de 11 yılda 700 bin Suriyeli çocuğun doğduğunu vurgulayan Bakan Soylu, “İnsanlar keyfinden bizim sınırlarımıza gelmediler. Allah hiç kimseyi imtihan etmesin. Siz çocuklarınıza ‘Yanınızdaki evde yangın varken perdeyi kapatın mı’ diyorsunuz anneler. Nerde kaldı bize büyüklerimizin yaptığı nasihatler. Ne yapacaktık. Sırtımızı mı dönecektik? Bir imtihana tabi tutulduk. Bu millet bu imtihanda sınıfta kalmadı. Batı kaldı, Avrupa kaldı. Neymiş çok suç işliyorlarmış. Almanya’da yabancıların suç ortalaması yüzde 33, Türkiye’de ise 1.3’tür. Niye bizi birbirimize düşürecekler. Cumhurbaşkanımız bunlara ‘Gelin bu terör koridorunda evler yapalım’ dedi. Kimsenin sesi çıkmadı” diye ekledi



“Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim”

Bakan Soylu, "Tam rakam söyleyemem ama 11 yılda 210 bin Suriyeliyi Türk vatandaşı yaptık. Almanya’da 1 milyon 250 bin yabancıyı vatandaş yaptı. Şunu ifade edeyim. Elbette ki bir takım dertler sıkıntılar olabilir. Ekonomiye katkıları var mı, yok mu, var. Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim, bu düşmanlığın bir anlamı yok. Tam 506 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. Nereye döndü. Oluşturduğumuz güvenli bölgelere geri döndü. Azez, Cerablus, Mare, Çobanbey, Rasulayn ve Telabyad’a döndü” dedi.

