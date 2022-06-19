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Fadıloğlu, şehit babaları ve kurum müdürlerinin babalar gününü kutladı Başkan Fadıloğlu, şehit babaları ve kurum müdürleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi

İHA

Fadıloğlu, şehit babaları ve kurum müdürlerinin babalar gününü kutladı Başkan Fadıloğlu, şehit babaları ve kurum müdürleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Babalar Günü nedeniyle şehit babaları ve Gaziantep’te görev yapan il ve ilçe kurum müdürleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, yemek sonrası şehit babalarına ve kurum müdürlerine kendi seralarında yetiştirdikleri çiçekten hediye etti.
Göl Cafe’de düzenlenen programa Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Mehmet Ali Korkmaz, Fatih Ermeydan, Serkan Özatıcı, Ceyda Gürsel, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Seçilmiş, Şehitkamil ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Efetürk, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cabbar Cücük, Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, il ve ilçe kurum müdürleri ve şehit babaları katıldı.

“Babalar gününüzü yürekten kutluyorum”
Yemek sonrası kısa bir konuşma yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımız ile birlikte ilçemize uyum içerisinde hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi ayrımız gayrımız yoktur. Bu konuda Sayın Kaymakamımızın vermiş olduğu desteklerle tüm kurum amirlerimizle sizlerin hizmetinizdeyiz. Memlekete hizmet ederken, özellikli olarak hizmet etmemiz gereken camia şehitlerimizin yakınları, eşleri, çocukları, anneleri, babaları, onlar bizim vazgeçilmezlerimizdir. Çünkü onlar bu topraklarda huzurlu yaşamamız için canlarını feda ettiler. Buradaki babalarımız, annelerimiz de kendilerinden bir parçasını bu vatan için verdiler. Ama diğer taraftan ne mutlu bize ki onlar şehadete erdi, Rabbim hepimize de şehadete ermeyi nasip etsin. Yaşama gayemiz, bu dünya da hayırlı işler yapıp, arkamızdan hayır söyletebilirsek, ne mutlu bize. Ben tekrar büyüklerimin ellerinden öpüyorum, hürmetle, saygıyla kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Allah, sağlık, sıhhatle nice Babalar Gününe kavuşmayı nasip etsin diyorum. Ben tekrar Babalar Gününüzü yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Devlet olarak, millet olarak her zaman şehit yakınlarımızın yanındayız”
Şehit babaları ve kurum müdürlerine hitaben konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ise, “Türk milleti tarihinden bugüne kadar var olduğundan beri, birçok tehditlere maruz kalmıştır. Birlik ve beraberliğini tehdit eden birçok sorunlarla karşı karşıya gelmiştir. Ama Türk milleti her zaman birlik ve beraberliğini muhafaza etmiştir. Birlik ve beraberliğin tesis edilmesindeki en büyük gücümüz, şehitlerimizdir. Vatan sevgimiz, millet sevgimizdir. Vatanın ve milletin bekası için, birlik ve beraberliğimiz için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Tabi sizler, şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Şehit yakınları her zaman bizim başımızın tacıdır. Devlet olarak, millet olarak her zaman şehit yakınlarımızın yanındayız. Onlara hizmet etmek, Onların taleplerini karşılamak her zaman bizim için büyük bir şereftir. Sizlerle burada bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Babalar Günün vesilesiyle böylesine anlamlı bir programı düzenleyerek bizleri bir araya getiren Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Hepinizin Babalar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Böylesine anlamlı bir günde unutulmamak bizleri ziyadesiyle mutlu etti”
Şehit babaları adına konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cabbar Cücük ise, “Böylesine anlamlı bir günde unutulmamak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Başkanımıza ve Kaymakamımıza bizi bu anlamlı günde buluşturdukları için tüm şehit babaları adına yürekten teşekkür ediyorum. Ben şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm şehit babalarının Babalar Gününü yürekten kutluyorum” diye konuştu.
Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yemek sonrası, şehit babalarına ve kurum müdürlerine, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası’nda yetiştirilen çiçeklerden hediye etti.

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