Gaziantep FK yeni sezonu açtı

Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, oyuncuları ile sezonun ilk antrenmanına çıktı. Bulut, geçtiğimiz yıl takıma geç katılan yeni transferlerin takıma uyum konusunda sorun yaşadığını ve bu yıl sorun yaşamamak için yerli ve yabancı transferi konusunda erken davranacaklarını söyledi.

Antrenman, futbolcuların açma ve germe çalışmaları ile başlarken, ardından teknik taktik çalışmalarla devam etti. Antrenman, bazı taraftarlar tarafından da takip edildi.

Bulut, yeni sezonda takımda her kulüpte olduğu gibi bazı oyuncuların gittiğini ve bazı yeni oyuncuların da transfer edileceğini söyledi.

Takım içinde uyum sorunu yaşamamak için bu yıl transfer çalışmalarının erken tamamlanacağına işaret eden Bulut, "Her sezonda ve her takımda olduğu gibi giden oyuncular oluyor, gelen oyuncular oluyor. Bizde de gidenler oldu, olacak. Sezonun başındayız. Haziran ayında transfer dönemi başladı. Uzun zamanımız var. İstediğimiz transferleri en kısa zamanda gerçekleştirmek istiyoruz. Futbolcularımız ne kadar bize erken zamanda katılırsa daha iyi bir kamp dönemi geçiririz. Yeni arkadaşların uyumu konusunda geçmiş sezonda sıkıntılar yaşadık. Bu sezon bunları yaşamamak adına transferleri erken yapmayı düşünüyoruz. Yönetim bunun üzerinde çalışıyor. En kısa sürede bu transferler aramıza katılacak" diye konuştu.

Bulut, takıma yeni gelecek olan oyuncuların takıma adapte olması için erken transfer taraftarı olduklarını ve bu konuda çalışmaların başladığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl geç yapılan transferlerin takıma adaptasyonu konusunda sorun yaşadığını dile getiren Bulut, "Geçen yıl beşli sistemde oynadık. Bu sene dörtlü sistemde devam edeceğiz. Doğal olarak kanat sporcularımıza ihtiyacımız olacak. Bunun için de arayışlarımız var. Sağ, sol bekte, forvette ihtiyaçlarımız olacak. Komitemiz bunun için hem yerli hem yabancı futbolcular üzerine çalışıyor" dedi.

Yurt dışı kamp maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı bu yıl Türkiye´de kalmayı tercih ettiklerini söyleyen Bulut, "Kamp için maliyetlere baktığınız zaman her kulüp gibi biz de ülkemizde kalmayı tercih ettik. Yurt dışı kampları bütçeye fazlasıyla yansıyor. Bu sene televizyon gelirlerimize baktığımızda her kulüp gibi maalesef bizler de olacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

