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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık çalışanlarından yaza 'merhaba'' partisi

İHA

Sağlık çalışanlarından yaza 'merhaba'' partisi

Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş. çalışanları ''Yaza Merhaba ve 15. Yıl'' partisinde buluştu.
Hastanenin terasında gerçekleşen partiye bini aşkın, doktor, hemşire, sağlık çalışanları ve hastane görevlileri katıldı. Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Müdürü Ö. Emre Kubba gerçekleştirilen etkinlikte söz alarak, 15. yılda misafirlerin güvenleri, çalışanların güler yüzü ve profesyonelliği ile çok çalıştıklarını kaydetti. Değer katan sağlık hizmeti sunduklarının altını çizen Kubba, ''15 yıldır bölge halkına kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti vermek için çok çalıştık. Kalitemiz 9 defa tescillendi. 4 milyonu aşkın insan sağlıkla taburcu oldu. 800 bini aşkın hastamıza acil müdahalede bulunduk, 300 bini aşkın cerrahi operasyona imza attık, 150 bin yabancı misafirimize şifa olduk. 20 bin bebek hastanemizde dünyaya geldi. Personel sayımız ise bini aştı. 15 yılda sağlık alanında hatırı sayılır düzeyde ileri düzey teknolojileri ve yöntemleri bölge halkımızın hizmetine sunduk. Tüm krizleri atlattık, çalışanlarımızla aile olduk ve her türlü zorluğun üstesinden birlikte geldik değer katan sağlık hizmetimiz için hep omuz omuzaydık. Bu özel günde, hastanemizde emek vererek 5., 10. ve 15. Yılını tamamlayan aile üyelerimize plaketlerini ve hediyelerini takdim ettik ve 15. Yılımızı pasta merasimi ile sonlandırdık. Emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum'' diye konuştu.
Çalışanlardan oluşan ''Şifa Veren Sesler Korosu’’ da etkinlikte canlı performans göstererek sahne aldı. Hastanede beşinci, onuncu ve on beşinci yılını tamamlayan yaklaşık 90 personele (hekim ve çalışanlara) Hastane Genel Müdürü Ömer Emre Kubba, Genel Müdür Yardımcısı Haluk Gültekin, Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Müdürü Emine Kurşun, Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin, Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Ataman Gönel, Dr. Ezgi Salar, Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü S. Sema Serpil Kılıç tarafından da plaket ve hediye takdiminde bulunuldu. Plaket töreninin ardından üst yönetim, hekimler ve çalışanlar ile 15. yıl için hazırlanmış olan özel pasta kesildi.
Dj performans ve yiyecek ikramları ile devam eden etkinlik personellerin gönüllerince eğlenmesi ile son buldu.

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