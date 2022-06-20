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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te kene timi

İHA

Gaziantep'te kene timi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) artan sıcaklık nedeniyle kentteki kene vakalarını önlemek için 124 personel ve 49 ilaçlama aracından oluşan ekip kurdu. Oluşturulan timler kentteki park, bahçe ve mesire alanlarını ilaçlıyor.
GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, havaların ısınmasının ardından yeşil alanlarda kene riskine karşı tedbir amaçlı tarama ve ilaçlama çalışmaları yürüttüklerini belirterek, Şehirde hali hazırda karasinek, sivrisinek ve farelere karşı çalışmalarını yürüten ekiplerimiz, bir yandan da kene vakalarının yaşanmaması adına il genelinde ilaçlama yapıyor. Bununla birlikte ilçe belediyelerin temizlik ekipleriyle birlikte söz konusu alanlardaki çöpleri en kısa sürede ortadan kaldırarak vektör popülasyonlarının artmasının önüne geçiyoruz'' dedi.
Sivrisinek ve haşereyle mücadeleye karşı ilaçlama çalışmalarını da aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Tolay, "Vatandaşların, çöplerini ve kestikleri hayvanın sakatatlarını gelişi güzel dışarı atmamaları lazım. Bunların sıcakla beraber 45 gün gibi çok kısa bir sürede, on binlerce karasinek oluşturduğunu görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. Su birikintisinde ve saksı altında 10 gün içerisinde milyonlarca larvanın oluştuğunu görüyoruz. Zamanında müdahale edilmezse çok hızlı bir şekilde larvalar sineklere dönüşüyor. Kış dönemlerinde havuzların kullanılmadığı zaman milyonlarca larvanın oluştuğunu milyonlarca sineğin ortaya çıktığını biliyoruz. Bir diğer sıkıntı ise, kümesler ve ahırlardan çıkan gübreler. Bu gübrelerin gelişi güzel atılması halinde milyonlarca sinek oluşmasına zemin hazırlanır, bu konuya da dikkat edilmesi gerekiyor'' diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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