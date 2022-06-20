Gaziantep Kolej Vakfı’na ''Yükselen Yıldızlar'' ödülü

Oyun Geliştirme Turnuvası'na katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri projeleriyle Türkiye ikinciliğini elde ederek Yükselen Yıldızlar Ödülünü kazandı.

EducatHub tarafından düzenlenen Kodu HUBCUP'22 Oyun Geliştirme Turnuvası'na katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri ilkokul kategorisinde "Yükselen Yıldızları Ödülünü" alarak TÜRKİYE ikinciliğini kazandı. GKV Özel Okulları Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Fatoş Hanedan'ın mentörlüğünde "Kodu Game LAB" programında "Virüslerle Yaşam" temalı, 3 boyutlu oyunlarını tasarlayan ve kodlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri tüm aşamaları başarıyla tamamlayıp "Yükselen Yıldızlar Ödülünü" Gaziantep’e kazandırdı. Başarılı öğrencileri ve öğretmenlerini kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki elde edilen sonucun özverili çalışmaların ürünü olduğunu dile getirerek öğrencilere ve öğretmenlerine başarılar diledi. Yarışma sonrası bir değerlendirme yapan GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Seranad Onan “Bilişim dünyasını henüz anaokulu sıralarında keşfeden öğrencilerimizin kendi yazılımlarını hazırlaması ve ulusal platformlarda derece elde etmeleri elbette hepimiz için büyük gurur kaynağı olmuştur. Yarışmada üstün başarı elde eden 4. sınıf öğrencilerimiz Mete Poyraz Ülgen, Efe Ayhan, Emir Çelikaslan'ı ve oyunun tüm test aşamasında arkadaşlarına destek olan Salem Kılach'ı, öğrencilerimize rehberlik yaparak büyük emekler harcayan öğretmenimiz Fatoş Hanedan'ı tebrik eder, başarılarının devamı dileriz” dedi.

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