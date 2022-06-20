GAÜN Eğitim Fakültesi mezunları uğurlandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi 20212022 EğitimÖğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, gerçekleştirilen tören ile belgelerini aldı.

Mezuniyet programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık mezun öğrencileri tebrik ederek, Eğitim Fakültesi’nin GAÜN ‘ün önemli bir fakültesi olduğunu söyledi. Gaziantep Üniversitesi bir marka üniversite ve Türkiye’de üniversiteler arasında öne çıkan bir üniversite olduğunu belirten Sarıbıyık, “Eğitim Fakültesi, eğitim ve öğretim kadrosuyla, öğrenci ve bölüm zenginliğiyle önemli bir yerde. Eğitim fakültesi, öğretmen yetiştiren bir fakülte olarak öğrenmeye tabi gençleri içinde barındıran bir fakülte olarak ayrıca bir yere sahip. Kutsal bir ifade de, ‘Ya öğrenen olun ya öğreten olun ya dinleyen olun dördüncüsü olmayın helak olursunuz’ şeklinde ifade edilir. Öğrenmek ve öğretmek hepimizin doğuştan ölüme kadar içinde yer aldığınız bir durumdur. Herkes bildiğinin âlimidir ama bildiklerini başkalarına öğretmekle de aynı zamanda sorumludur” şeklinde konuştu. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin ise “Eğitim hayatınızda çok güzel bir kampüs ve modern bir binada, çok nitelikli bir akademik kadrodan eğitim aldınız. Toplumun farklı kesimlerinden gelmiş arkadaşlarınız oldu. Birbirinize saygı duyarak, hoşgörü göstererek, birbirinizden karşılıklı bir şeyler öğrenerek fakültemizden mezun oldunuz. Fakültemizde öğretmen olmak için eğitim aldınız. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğu hep söylenir. Bu kutsallık öğretmenin öğrenciler için rol model olmasındandır. Yani gelecek nesilleri şekillendirme görevinden gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Mezun öğrenciler adına konuşan Fakülte Birincisi Aybike Arık ise “Lisans yolculuğumuz keplerimizi atmamızla bitecek olsa da farkındayım ki öğrenmeyi asla bırakmayacağım, daima öğrenci ve öğrenici olacağım” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ve mezunlara belgeleri takdim edildi. Tören mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla son buldu.

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