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Ayakkabı sektörü Gazaintep'te buluştu 33. Uluslararası Gapshoes Fuarı kapılarını açtı

İHA

Ayakkabı sektörü Gazaintep'te buluştu 33. Uluslararası Gapshoes Fuarı kapılarını açtı

33. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası ve Sayacılar Odası'nın destekleriyle Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) düzenlenen fuarın açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Berk, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Adnan Keçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahıd Majeed, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolos Vekili Mustafa Tunç, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep Ayakkabıcılar ve Sanatkarları Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan, sektör temsilcileri, kurum ve firma yetkilileri, sanayiciler ve davetliler katıldı.
Gaziantepli firmaların yanı sıra Adana, Bursa, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Samsun ve Antakya illerinden firmaların yer aldığı, Suriye, Irak, İran, Fas, Sudan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Filistin ve Uganda ve Hindistan’dan katılımcıların ağırlandığı fuarda 300 firma ve bin marka temsil ediliyor.

''Gençler ve firmalar için güzel bir imkan''
Gaziantep Valisi Davut Gül fuarda yaptığı konuşmada, GAPSHOES gibi organizasyonların olağanüstü bir emek ve gayret gerektirdiğini söyleyerek fuarın kent, bölge ve ülke ekonomisi hem de sektörün geleceği açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Dünya genelinde yaşanan durgunluğun fuarlarla, üretimle ve iş kapasitelerinin genişletilmesi ile aşılabileceğini kaydeden Gül, “Durgunluk sürecinde ayakta duranların, çalışanların ve üretenlerin bu zorlukların aşılması ile yaşanan tüm kayıplarını telafi edebileceklerine inanıyorum. Özellikle pandeminin etkileri tümüyle ortadan kalktığında sektörümüz ve firmalarımız verdikleri emeğin karşılığını alacaklardır. Bunun yanında özellikle ayakkabı sektöründe çırakların yetişmesi konusu çok önemli. Mesleki eğitim merkezlerimizde yaklaşık 20 bin çırağımız ve öğrencimiz var. Bu gençlerimiz ve firmalarımız için çok güzel bir imkan. Ayrıca bu konuda önemli teşvik ve desteklerde de bulunuyor. Hem gençlerimiz hem de firmalarımız bu imkanlardan yararlanabilirler. 33. GAPSHOES Fuarında emeği olan herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

''Gaziantep ülkemizin en önemli ayakkabı üretimi yapan şehri konumunda''
GAPSHOES Fuarını ilk olarak 2001 yılında düzenlediklerini hatırlatan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “O dönem Gaziantep Sanayi Odası olarak ayakkabıcı esnaflarımızla bir toplantı yaptık ve hem ticaret hem istihdam hem de ihracat yapan bu sektörümüzün geleceğine yönelik bir fuar yapmamız gerektiğine karar verdik. 2001 yılında eski fuar alanında 1100 metrekare ile bu yola çıktık. Bugün GAPSHOES’un 33’üncüsünü düzenliyoruz ve bununla birlikte şehrim adına büyük gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Ayakkabı sektörünün oluşturduğu istihdamın şehir adına çok önemli olduğuna dikkati çeken Koçer şöyle devam etti:
“Ülkemizin en önemli ayakkabı ve saraciye üretimini yapan şehir konumuna geldik. Fuarımızın bu anlamda çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. 21 yılda bu fuarın 33’üncüsünü düzenleyerek örnek olduk. Bu noktada Gaziantep Sanayi Odamızı, fuara katılan ayakkabı esnaflarımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Süreci başlatmaktan ziyade devam ettirmek çok daha önemli. Gaziantep kendi markalaşma çalışmalarına devam ederken ulusal ve uluslararası markalara da üretim yapıyor. Her zaman üreticilerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.”

''Ayakkabı ve terlik üretiminde dünyanın gözü Gaziantep'te''
Ayakkabı ve terlik üretiminde dünyanın gözünün Gaziantep’te olduğunu kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in dünyanın en büyük markalarına üretim yaptığını ifade etti.
“Hem ulusal hem de küresel markalar çıkaracağımız günlere hep birlikte gayret ve uyum içerisinde çalışarak yakın zamanda ulaşacağız” diyen Ünverdi, “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bu ülkelere olan ayakkabı ihracatımızda kayıplar yaşasak da sektörün en önemli üretim merkezlerinden olan Rusya ve Ukrayna’nın ihracat pazarı da ülkemize geçmiş oldu. Özellikle Avrupa ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri tedariklerini ülkemize kaydırdılar” dedi. Gaziantep’in ayakkabı sektöründeki gücünü Sanayinin Liderleri listesinde ilk sırada yer alarak tescillediğini kaydeden Ünverdi, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sanayi veri tabanı esas alınarak hazırlanan “Sanayinin Liderleri” listesinde 130 üründe birinci olduğu alanlar arasında ayakkabı ve deri sanayi ürünleri başlığı altında; terlik ve sandalet, ayakkabı parçaları üretimleri de yer aldı. Buradan tüm sektör temsilcilerimizi yürekten kutluyorum. 2021 yılında Türkiye’den yapılan toplam 1 milyar 53 milyon 433 bin dolar değerindeki ayakkabı ihracatının yüzde 15,2’si Gaziantep’ten yapılmıştır” diye konuştu. Bakanlık onayı ile tüzel kişiliğe kavuşan ve kuruluş çalışmalarına başlanan Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında da bilgiler veren Ünverdi, şunları kaydetti:
“Ayakkabı OSB’mizde imalatçı, eğitim alanları, tedarikçi, yan sanayi ve mağazalarımız bir arada bulunacak. Firmalarımız kurumsallaşarak yeni bir vizyonla verilecek desteklerle hem marka çalışmalarını gerçekleştirecekler hem de küresel markaları bu bölgede ağırlarken elleri çok daha güçlü olacak. 33. Uluslararası GAPSHOES Kış Fuarımızın sektörümüze, kentimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum.”

''Gaziantep ayakkabı sektöründe Ortadoğu, Afrika ve dünyaya açılan kapımızdır''
Ayakkabı sektöründe markalaşma, kurumsallaşma ve kümeleşmenin önemine dikkati çeken Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan da, ihracatın geleceği açısından bu alanlara yoğunlaşılması gerektiğini kaydetti. Aydan, “Türkiye’nin birçok bölgesinde fuarlar gerçekleştiriyoruz; fakat Gaziantep’i her zaman ayrı bir yerde tuttuk” dedi ve ekledi: “Gaziantep bu alanda Ortadoğu, Afrika ve dünyaya açılan kapımızdır. Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu olarak Gaziantep’in üretim ve ihracattaki gücünü takdirle izliyoruz. Gaziantep Sanayi Odası ve fuarda emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

''Kurumsallaşmayı yaygınlaştırıp dünyaya yayılmamız lazım''
Gaziantep Ayakkabıcılar ve Sanatkarları Odası Başkanı Mehmet Emin İnce de Türkiye’nin farkı bölgelerinde özellikle ayakkabı sektörüne verilen teşvik ve desteklerin Gaziantep’teki üreticiler için de sağlanması gerektiğini söyledi.
“Bu teşvik ve destekler sektör temsilcilerimize ve firmalarımıza verilirse önümüzdeki dönemde dünya markalarına mal satan, güçlü, istikrarlı bir yol çizen, yüksek oranlarda ihracat yapan bir şehir olarak sahada daha etkin olacağız” diyen İnce, şunları dile getirdi:
“Bu şehrin üretim kapasitesi yüksek ama artık esnaflığın yanında kurumsallaşmanın da olması gerekiyor. Sektörün yarınları için bu kurumsallaşmayı da dünya çapına yaymamız lazım. Ayrıca yaptığımız üretimlerin hem geri dönüşümlü olması hem de çevre dostu olması için gerekli uğraşı vermeliyiz. Bunu yapabilirsek bu zorlu süreci de inşallah hep birlikte aşarız. Fuarımızın ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

Fuarda iş dünyası buluşmaları düzenleniyor
Fuarın ikinci gününde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir SosyoEkonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi” çerçevesinde, İş Dünyası Buluşmaları düzenlenecek. İş ilişkilerini kolaylaştırmak ve özellikle yeni pazarlama fırsatlarını keşfetmek için ulusal ve uluslararası şirketler ile Türk ve Suriyeli girişimcileri bir araya getirecek buluşmada girişimciler büyük alıcılar, yatırımcılar ve finansman kanallarıyla bir araya gelecek. Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa’da yürütülen ENHANCER araştırması ile özellikle bu sektördeki küçük firmaların iş bağlantıları kurmak ve sektördeki yeni trendleri takip etmek adına açılacak olan stant fuar boyunca açık kalacak.
Erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet ve askeri ayakkabılar, terlik ve saraciye ürünleri, ayakkabı yan sanayi üreticilerinin ürettiği taban, aksesuar, tekstil ve kimyevi maddeler, deri ve suni deri ürünleri, ayakkabı makinesi üretimleri, kurumlar, mümessillikler, dergiler ve toptancıların ürünleri sergilendiği fuar, 4 gün boyunca 10.0019.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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