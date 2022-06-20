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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep´te orman yangını;3 hektar alan zarar gördü

DHA

Gaziantep´te orman yangını;3 hektar alan zarar gördü


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 3 hektar alandaki örtü ve ağaçlar zarar gördü.
Alaca Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgârın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Jandarmanın çevre güvenliği aldığı alanda rüzgârın etkisiyle yayılan yangına 2 arazöz, 1 ilk yardım aracıyla müdahale edildi. Bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında örtü alanı yanarken, çam ağaçları da zarar gördü. Ormandaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2022-06-20 19:09:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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