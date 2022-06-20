Gaziantep´te orman yangını;3 hektar alan zarar gördü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 3 hektar alandaki örtü ve ağaçlar zarar gördü.
Alaca Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgârın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Jandarmanın çevre güvenliği aldığı alanda rüzgârın etkisiyle yayılan yangına 2 arazöz, 1 ilk yardım aracıyla müdahale edildi. Bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında örtü alanı yanarken, çam ağaçları da zarar gördü. Ormandaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2022-06-20 19:09:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.