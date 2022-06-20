ALG Spor’dan destekçilere teşekkür Başkan Gözcü: “Takımımıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz”

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finalinde Fatih Karagümrük'ü 21 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Gaziantep ALG Spor Kulübü başkanı Ali Gözcü, sözlerini tutmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, takıma destek olan herkese teşekkür etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, kulübe destek olanlara yazılı açıklamayla teşekkür etti. Başta Gaziantep Valisi Davut Gül olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve STK'nın sezon başından bu yana hep desteklerini hep takımın yanında hissettiklerini belirten kulüp başkanı Ali Gözcü, şampiyonluklarının ardından havalimanında karşılama ve kortej yürüyüşünün kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Şampiyonlukta en büyük pay sahibinin Gaziantepli taraftarların olduğunu belirten Gözcü, Gaziantep halkına ise ayrıca teşekkür etti.



“Sözümüzü tuttuk, şampiyon olduk”

Kulüp Başkanı Ali Gözcü, verdikleri sözü tutmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Yola çıkarken bu sezon şampiyon olacağımızı, kupayı Gaziantep'e getireceğimize söz vermiştik. Çünkü teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyorduk ve onlarda bizi mahcup etmedi. ALGSPOR, her sezon üstüne koyarak buralara kadar geldi, hep inandık, çok çalıştık ve başardık. Gaziantep halkına verdiğimiz sözü tutmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



“Sırada Avrupa var”

Süper Lig'de şampiyon olduklarını ve sırada artık Avrupa olduğunu belirten Ali Gözcü, "Geçen sezonlarda ilk kez katıldığımız Şampiyonlar Ligi'nde şanssızlığın kurbanı olmuştuk. Lig şampiyonluğu yetmez, Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz ve sırada UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi var. Tabii Şampiyonlar Ligi zorlu bir serüven ve Avrupa'nın en iyi takımlarıyla oynayacağız. İnşallah şehrimizin de desteğiyle UEFA Kadınlar Futbol Şampiyonlar Ligi'nde de Türkiye’nin ismini başarıyla temsil etmek istiyoruz. Lig bitti ama bizim işimiz bitmedi, hemen çalışmalara başladık. Çünkü bu şehre yaşatacağımız daha nice başarılar var” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gözcü, takımın havalimanında karşılanmasıyla ilgili duyduğu mutluluğu dile getirerek, şampiyonlukta emek sarf eden oyuncu, teknik heyeti taraftar ve yöneticilerin payı büyük olduğunu belirterek, süreçte desteklerini esirgemeyen milletvekillerinden yerel yöneticilere, sivil toplum kuruluşlarından ve sponsorlara kadar yanlarında olan herkese teşekkür etti.

Takımın havalimanında karşılanmasıyla ilgili duyduğu mutluluğu dile getiren Gözcü, ''Açıkçası çok mutlu olduk. Özellikle şampiyonluğumuzun ardından o kadar telefon, o kadar tebrik mesajları aldık ki çoğuna geri dönüş dahi yapamadım. Haklarını helal etsinler. Bu çok güzel duygu, bize destek olan şampiyonluğumuzun ardından takımımıza gösterilen ilgi ve alaka için herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

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