Bakan Yardımcısı Çataklı: 507 bin 292 Suriyeli, ülkesine gönüllü olarak döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yardımcısı Çataklı: 507 bin 292 Suriyeli, ülkesine gönüllü olarak döndü

DHA

Bakan Yardımcısı Çataklı: 507 bin 292 Suriyeli, ülkesine gönüllü olarak döndü


Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞ/SURİYE, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, iç savaş nedeniyle Türkiye´ye sığınan 507 bin 292 Suriyelinin, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale gelen bölgelere gönüllü olarak geri döndüğünü açıkladı. Çataklı, bölgeye geri dönüşleri artırmak ve ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla 7 farklı noktada yapımı süren Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyete geçmesiyle binlerce kişinin bu tesislerde istihdam edileceğini ifade etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı beraberinde Kilis Valisi Recep Soytürk, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve bürokratlar ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri´nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye´nin Çobanbey bölgesini ziyaret etti. Burada yapımı devam eden organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulunan Çataklı, inşaatı tamamlanarak faaliyete geçen bazı işletmeleri ziyaret etti. OSB yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi alan Çataklı, tesislerin tamamen faaliyete girmesiyle yaşamın normale döneceğini ve binlerce kişiye istihdam imkanı sağlanacağını söyledi.
Çobanbey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüseyin İsa, Fırat Kalkanı Harekatı öncesi nüfuslarının 8 bin olduğunu ve topraklarının kurtarılmasının ardından geri dönenlerle belde nüfusunun 70 bine yükseldiğini söyledi. 350 bin dönüm alana Organize Sanayi Bölgesi kurduklarını anlatan Hüseyin İsa, 1386 tesisten 1355´inin inşaatının yüzde 90 oranında tamamlandığını ifade etti. Sanayileşme ve istihdamın geri dönüşleri artırdığını ve belde nüfusunun 9 kat arttığını ifade eden İsa, "Şu anda tesislerimizde 2 bin kişi istihdam ediliyor. İnşaatlarda da yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor. OSB tamamlanarak tesisler faaliyete başladığında burada 20 bini aşkın insanımıza istihdam imkanı doğacak" diye konuştu.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çobanbey beldesi dışında TSK´nın güvenli hale getirdiği 6 farklı noktada daha OSB´lerin kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Çataklı, tüm OSB´lerin tamamlanması ile 60 bini aşkın kişiye istihdam olanağı sağlanacağını vurgulayarak, "Çobanbey gibi terörden arındırılmış 7 bölgede OSB´ler kurulması için çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalar tamamlandığında 60 bin insana istihdam sağlanacak.  Bu da geri dönüşleri artıracak" diye konuştu.
GÖNÜLLÜ GERİ DÖNENLERİN SAYISI ARTIYOR
Türkiye´nin düzenlediği sınır ötesi harekatlar ile Suriye´de güvenli hale getirilen bölgelerde 6 milyon insanın yaşadığını dile getiren Bakan Yardımcısı Çataklı, "Türkiye düzenlediği harekatlar ile sadece kendi sınır güvenliği ve terör riskini bertaraf etmekle kalmadı, bu bölgedeki insanların huzurunu da sağladı. Başarılı harekatlar sonucunda oluşturulan güvenli bölgelerde şu anda 6 milyon civarında insan yaşıyor. Bugün itibariyle yapılan harekatlar ve bölgedeki yatırımlar ile yaşamın normale dönmesiyle birlikte 507 bin 291 Suriyeli, gönüllü geri dönüş yaptı. Yani bölgedeki insanların güvenliğini sağlamak ve Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerini tesis etmek için önemli çalışmalar yapıldı. Bu topraklar her tarafı yıkılmış bir halden her yönüyle toparlanmış ve binlerce insanın yaşadığı bir bölge haline geldi" ifadesini kullandı.
1 MİLYON SURİYELİ İÇİN 240 BİN KONUT YAPILACAK
Bakan Yardımcısı Çataklı, Çobanbey´in ardından Suriye´nin Azez kentinde de yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden konut bölgesinde de incelemelerde bulundu. Çataklı, bölgede yapımı tamamlanan kalıcı konutlara Azez bölgesindeki kamplarda kalanların yerleştirildiğini kaydetti. Kalıcı konutların mahalle ve ilçe konseptine uygun yapıldığını anlatan Çataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın açıkladığı 1 milyon Suriyelinin geri dönüşüne yönelik projeye ilişkin şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız 1 milyon Suriyelinin geri dönüşüne yönelik altyapının oluşturulması talimatını verdi. Biz de bu doğrultuda güvenli bölgelerdeki 13 ayrı noktada 1 milyon Suriyelinin konaklama ihtiyacını karşılayacak 240 bin konut yapımı için çalışma başlattık. Bu doğrultuda şu anda 3 proje tamamlandı, diğerleri de hızla devam ediyor. Türkiye´den gelecek Suriyelilere yönelik yaptığımız çalışma ile 1 milyon Suriyeli gönüllü olarak güvenli şekilde topraklarına geri dönecek. Bahsettiğimiz 13 lokasyon aslında içerisindeki donatılar ile 13 ayrı şehir anlamına da geliyor." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞ
2022-06-20 20:38:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ALG Spor’dan destekçilere teşekkür Başkan Gözcü: “Takımımıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz”
YEREL HABERLER ALG Spor’dan destekçilere teşekkür Başkan Gözcü: ...
Gaziantep´te orman yangını;3 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Gaziantep´te orman yangını;3 hektar alan zarar gördü
Ayakkabı sektörü Gazaintep'te buluştu 33. Uluslararası Gapshoes Fuarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER Ayakkabı sektörü Gazaintep'te buluştu 33. ...
GAÜN Eğitim Fakültesi mezunları uğurlandı
YEREL HABERLER GAÜN Eğitim Fakültesi mezunları uğurlandı
Başkan Şahin Ankara'da başarılı projeleri anlattı
YEREL HABERLER Başkan Şahin Ankara'da başarılı projeleri anlattı
Şehit babalarına Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediyesi
YEREL HABERLER Şehit babalarına Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim ...
Gaziantep'te çocuklar için yaz kursları başladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te çocuklar için yaz kursları başladı
Gaziantep Kolej Vakfı’na ''Yükselen Yıldızlar'' ödülü
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’na ''Yükselen Yıldızlar'' ödülü
Gaziantep'te kene timi
YEREL HABERLER Gaziantep'te kene timi
İlkokul öğrencileri dansın renklerini sahneye taşıdı
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri dansın renklerini sahneye taşıdı
Sağlık çalışanlarından yaza 'merhaba'' partisi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarından yaza 'merhaba'' partisi
Önce işçi servisi sonra hafif ticari aracın çarptığı motosikletli öldü
YEREL HABERLER Önce işçi servisi sonra hafif ticari aracın çarptığı ...
Su bile içemeyen Iraklı Ali, artık beslenebiliyor
YEREL HABERLER Su bile içemeyen Iraklı Ali, artık beslenebiliyor
GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi 47 meslekte yetki aldı
YEREL HABERLER GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi 47 meslekte yetki aldı
Özel Lise öğrencilerinin kep coşkusu
YEREL HABERLER Özel Lise öğrencilerinin kep coşkusu
İşçi servisinin çarptığı motosiklet aracın altında kaldı: 1 ölü Feci kaza 22 yaşındaki Ahmet’i hayattan kopardı
YEREL HABERLER İşçi servisinin çarptığı motosiklet aracın altında ...
Şehitkamil'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Şehitkamil'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
Hububatçılar Habur’a çıkarma
YEREL HABERLER Hububatçılar Habur’a çıkarma
Gaziantep FK yeni sezonu açtı
YEREL HABERLER Gaziantep FK yeni sezonu açtı
Gaziantep FK yeni sezonun startını verdi Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum" "Yeni sezonda 4'lü sisteme geçeceğiz" "Yüksek maliyetler nedeniyle yurt dışı kamp yapmayacağız"
YEREL HABERLER Gaziantep FK yeni sezonun startını verdi Gaziantep FK ...
22 yaşındaki gencin katil zanlısı önce yakalandı, sonra tutuklandı
YEREL HABERLER 22 yaşındaki gencin katil zanlısı önce yakalandı, ...
Kılıç’tan ‘Babalar Günü’ mesajı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç: “Babalarımız fedakârlığın simgesidir”
YEREL HABERLER Kılıç’tan ‘Babalar Günü’ mesajı Oğuzeli Belediye ...
Fadıloğlu, şehit babaları ve kurum müdürlerinin babalar gününü kutladı Başkan Fadıloğlu, şehit babaları ve kurum müdürleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Fadıloğlu, şehit babaları ve kurum müdürlerinin ...
Gaziantep'te 415 personelle huzur-güven uygulaması 133 umuma açık yer, 35 park ve bin 57 araç kontrol edilerek 4 bin 530 şahıs sorgulandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 415 personelle huzur-güven ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.