En lezzetli yağlı köfte için kıyası yarıştılar Kadınlar yaptı, başkan not verdi

Şehitkamil Belediyesinin geleneksel hale getirdiği Dülük Tabiat Parkı Şenliği etkinlikleri çerçevesind düzenlenen piknikte yapılan yağlı köfte yarışması renkli görüntüler oluşturdu. Jürilik yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tüm yağlı köftelerin tadına bakarak not verdi.

Geleneksel hale getirilen Dülük Tabiat Parkı Şenliği bu yıl da coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde eğitim gören kursiyerler ve ailelerine yönelik yapılan piknik etkinliğine yoğun katılım oldu. Müzik eşliğinde uzun süre halay çeken kadınlar, gençler ve çocuklar, gönüllerince eğlendiler. 3 gün devam eden şenlikte düzenlenen yağlı köfte yarışmasında en lezzetli yağlı köfteler belirlendi ve köfteyi yoğuran kişiler çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler.



“Etkinlik çerçevesinde 30’un üzerinde aile merkezimiz yarıştı”

Etkinlik sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu ise, “Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimizi her yıl yapmak istiyoruz. Pandemi sürecinde maalesef beklemeye aldık. Bu yıl yine hep birlikteyiz. Etkinlik çerçevesinde 30’un üzerinde aile merkezimiz yarıştı. Şunu belirtmek istiyorum ki benim için tüm aile merkezlerimiz birinci. Nedenine gelince, herkesin bir damak zevki var, herkesin bir alışkanlığı var, herkesin kullandığı bir malzeme var. Katılımcı herkes bizim için birincidir. Tabii burada tatlı bir yarış olsun diye böyle bir etkinlik yaptık. Küçük sembolik hediyelerimiz var. Bu hizmeti göreve geldiğimiz andan itibaren başlatmıştık, inşallah görev süremiz boyunca da devam ettirmeye gayret göstereceğiz. Ben, 3 gün boyunca düzenlenen yağlı köfte yarışmalarında, tatlı bir mücadele veren aile merkezlerimize teşekkür ediyorum ve dereceye giren aile merkezlerimizi yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

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