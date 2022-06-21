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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Derma Solve’de gıdınızdan ameliyatsız kurtulun

İHA

Gaziantep, DS Derma Solve Klinikte olunandan hem daha yaşlı hem de daha kilolu gösteren gıdılardan ameliyatsız ve acısız bir şekilde kurtulmak mümkün. Dermatolog Uzman Dr. Dilek Savcılı, mezoterapi ile gıdıda bulunan derideki sarkmalar ve gevşekliklerin ortadan kaldırılabildiğini belirterek, risksiz olması ve çabuk sonuç alınması nedeniyle ameliyatsız yöntemlerin daha çok tercih edildiğine dikkat çekti.

Derma Solve’de gıdınızdan ameliyatsız kurtulun

Gaziantep, DS Derma Solve Klinikte olunandan hem daha yaşlı hem de daha kilolu gösteren gıdılardan ameliyatsız ve acısız bir şekilde kurtulmak mümkün. Dermatolog Uzman Dr. Dilek Savcılı, mezoterapi ile gıdıda bulunan derideki sarkmalar ve gevşekliklerin ortadan kaldırılabildiğini belirterek, risksiz olması ve çabuk sonuç alınması nedeniyle ameliyatsız yöntemlerin daha çok tercih edildiğine dikkat çekti.
Gaziantep’te, DS Derma Solve Klinik, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, medikal estetikte yaşanan yeni gelişmeler ve yöntemleri güvenle uygulayarak, yüz güldüren işlemlere imkân tanıyor. Dermatolog Uzman Dr. Dilek Savcılı, yeni teknolojilerle beraber gıdı tedavisi ile gıdı eritmek ve gıdı yok etmenin mümkün hale geldiğini belirterek, yapılan gıdı tedavisinin ardından görsel anlamda bireylerin isteği güzel sonuçlara ulaşabildiğini vurguladı. Uzman Dr. Savcılı, ameliyatsız gıdı estetiği ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Çene altında biriken yağlar sonucu oluşan bölgeye gıdı adı verilir. Burada yağ birikmesinin en yaygın nedenleri arasında; genetik yatkınlık, yaşlanma, kilo alma ve hızlı kilo verme vardır. Çene altında oluşan bu yağ birikimi ve sarkma kişiye estetik olmayan bir görünüm verebilir. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen, çene altında yer alan yağ birikiminin cerrahi olmayan yöntemlerle yok edilmesine ameliyatsız gıdı estetiği denir. Ameliyatsız gıdı estetiği ile çene altında yer alan bölgedeki yağı eriterek, o bölgeye daha sıkı bir görünüm veriyoruz. Gıdı bölgesinden kurtulabilmek için uygulanan ameliyatsız yöntemlerden birisi de mezoterapidir. Mezoterapi ile gıdıda bulunan derideki sarkmalar ve gevşeklikler ortadan kaldırılabilir.”
DS Derma Solve Klinik sahibi Dermatolog Uzman Dr. Dilek Savcılı, “Medikal gıdı estetiği tekniği olanmezoterapi ile gıdı eritmenin, vitamin, mineral, aminoasit, antioksidan ve çeşitli kokteyllerinin enjekte edilmesi esasına dayanan bir tedavi protokolü olup, klinik değerlendirme ve kişisel tedavi planlaması ile gerçekleştirildiğini söyledi. Uygulamanın kolay olduğunu ifade eden Savcılı, ''Gıdı estetiği işlemi öncesinde çene altındaki yağlanma derecesinin, cilt kalitesinin ve diğer kişisel parametlerini inceleyerek, öncelikle kişiye özel tedavi planlamasının oluşturuyoruz. Çene altı tedavi uygulaması bireylerin korkmasını gerektirecek bir zorluğu yok. İşlem ağrısız bir şekilde 15 dakikada tamamlanıyor. Çok ince iğneler çene altındaki yağların içine küçük miktarlarda enjekte ediliyor. Yapılan iğneler genellikle minimum acı verdiğinden anesteziye gerek duyulmuyor. Ödem ve kızarıklık oluşturmuyor. Enjeksiyon sonrası kişi günlük hayatına devam edebiliyor. Mezoterapi ile gıdıda bulunan deformite ve yağ miktarına bağlı olarak 46 seansta çok güzel sonuçlar alabiliyoruz” diye konuştu
Dünyada uygulanan genel ve klişe yaklaşımlar yerine, herkes için farklı ve bireysel çözümler ürettiklerinin altını çizen Uzman Dr. Savcılı,” Sağlıklı bir yaşam ve medikal estetik için aranılan her şeyi kliniğimizde bir bütün olarak bulabilirsiniz. DS Derma Solve’de bireye özgü yaklaşımlarımızla çok daha etkin sonuçlar alıyoruz” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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