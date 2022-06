GAÜN Turizm Fakültesi mezunları yeni yaşamlarına uğurlandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm Fakültesi 20212022 EğitimÖğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, gerçekleştirilen tören ile mezuniyet belgelerini aldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm Fakültesi 20212022 EğitimÖğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, gerçekleştirilen tören ile mezuniyet belgelerini aldı.



Mezuniyet programının açılışında konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Bay, mezun öğrencilere ve ailelerine seslenerek, “Çocuklarımız, sonsuzluk yolundaki hedeflerine bir adım daha yaklaştılar. Sizler yay olarak görevlerinizi fazlasıyla yerine getirdiniz. Fakültemizin değerli akademisyenleri ve personelleri, sizlerde emeğinizle, sevginizle, ekip ruhunuzla gençlerimizin, genç oklarımızın daha ileriye atılmaları konusunda gereğini fazlasıyla yaptınız ve sizler dünün çocukları, bugünün gençleri ve yarınlarımızın umudu değerli mezunlarımız, hayatta hiçbir şey tesadüf değildir her şey amaç saldır. Sizlerin medeniyetin doğduğu bu topraklarda, birçok bölüm içerisinde Gastronomiyi seçmenizin de mutlaka bir amacı vardı. Sizler, emeli çok olanın eleminin çok olacağını bildiniz. Gerçeklerden kaçmak için değil gerçekleştirmek için hayal kurdunuz. Sonsuzluk yolundaki hedeflerinizi gördünüz. Ok gibi doğru oldunuz. Yolunuz bahtınız açık olsun. Okun uçmasını sağlayan yayı da sonsuzluk hedefine giden oku da okçuyu da saygıyla selamlıyorum” dedi.



Turizm Fakültesi mezun öğrencileri yalnız bırakmayan Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Bülent Öztürk, mezuniyet programında yaptığı konuşmada turizmin öneminden bahsederek, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek büyüyen bir turizm sektör var. Sektörün istihdam ihtiyacını karşılamak için kendini yetiştirmiş donanımlı insan kaynağına ihtiyacı var” diyerek mezun öğrencileri kutladı.



Mezun öğrenciler adına konuşan Fakülte Birincisi Merve Delice ise GAÜN Turizm Fakültesi’nden mezun olduğu için gururlu ve mutlu olduğunu ifade ederek, “Mezun olduğum bölüme büyük bir hevesle gelmiştim ve çok severek okudum. Bizlere her türlü bilgi ve deneyimlerini aktaran, bize rol model olan tüm hocalarıma gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.



GAÜN Mavera Atatürk Kültür Sahnesi’nde gerçekleşen törene Turizm Fakültesi akademisyenlerin yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Mustafa Cevat Atalay, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Bülent Öztürk, Esin Özgül, Bilge Kazaz, Asım Mıhcıoğlu, Ragıp Güzelbey, Şef Mehmet Akif Büyük, Gaziantep Kültür ve Gastronomi Kültürü duayenleri ve öğrenci yakınları katıldı.



Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ve mezunlara belgeleri takdim edildi. Tören mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla son buldu.

