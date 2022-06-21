Gaziantep'te meslek liseleri halk ekmek üretecek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “Birçok hizmeti yıllardan beri ücretsiz veren meslek liseli şimdi de halk için ekmek üretiyor” Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Gastronomi şehri Gaziantep’te sağlıklı, lezzetli, uygun fiyatlı ekmek yapma modelini bu imzalarla gerçekleştireceğiz”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın uygun fiyata kaliteli ekmeğe ulaşımını sağlayacak “Gazi Ekmek Projesi” çerçevesinde meslek liselerinin fırınlarında günlük 50 bin ekmek üretimi yapılmasını öngören protokol, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yıllardır birçok hizmeti ücretsiz veren meslek liselerinin şimdi de halk için ekmek ürettiğini vurguladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek üretim için Şahinbey Kültür ve Sanat Merkezi’nde imzalanan protokol çerçevesinde 110 satış noktasında satışa sunulacak ekmekler, meslek liselerinin fırınlarında öğrenciler tarafından üretilecek. Protokolle meslek liselerinin imkanları en verimli şekilde halka yönelik kullanılırken, öğrencilerin kentin ihtiyaçlarına yakından temas etmesi sağlanarak mesleki deneyim kazandırılması amaçlanıyor.



“Yıllardır birçok hizmeti ücretsiz veren meslek liseleri şimdi de halk için ekmek üretiyor”

Protokol imza törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı konuşmada Gazi şehre önceki gelişinde yatırımların konuşulduğunu, bugün ise artık kapasite ve verimliliğin gelişmesiyle ilgili bir çalışma için bir araya gelindiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan bu protokolün kapasiteyi geliştirme konusunda önemli bir çalışma alanı oluşturacağını ifade eden Özer, “Meslek liseleri birçok hizmeti zaten yıllardan beri ücretsiz bir şekilde veriyor. Ekmek alanında kısa sürede meslek liseleri olarak girmeye karar verdik ve Türkiye genelinde 15 yeni üretim merkezi kurduk. 2022 yılının sonuna kadar Türkiye genelinde 1 milyon günlük üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Üretirseniz paylaşımınız artıyor. Bu projeden sonra tarım alanında da bir açılım yapacağız. Bugünden önlem alıp tarımla ilgili eğitim kapasitesini arttıracağız. Tarımla ilgili projenin startını Gaziantep’te vereceğiz. Meslek liselerinde böylesine bir açılım yapıldığı için teşekkür ediyorum” dedi.



“Meslek liselerinin memleket meselesi olduğunu biliyoruz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentin fikir üreten, cesareti, pratikliğiyle örnek bir şehir olduğunu vurguladı. Gaziantep’te yıllardır istenilen ekmek kalitesine ulaşılamadığını dile getiren Şahin, “Ekmek çeşitliliğinin arttırılması gerekti. Elimizde meslek liseleri gibi bir fırsat var. Meslek liselerinin memleket meselesi olduğunu biliyoruz. Bu liselerin önündeki engelleri kaldırdığımızda, bize ait beşeri sermayemizin nasıl kuvvetlendiği, sanayide yüksek teknolojiye geçerken meslek liselerinin bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Gıda enflasyonu dünyayı bekleyen en büyük sorun” ifadelerini kullandı.



“Lezzetin başkenti gazi şehir ekmekte de en kaliteli şehir olacak”

Şahin, üretimle birlikte tarım alanında da destekleri sürdürdüklerine işaret ederek, “Topraktan sofraya yüzde 30’luk gibi büyük bir kayıp var. Akıllı tarımın nasıl bir sistematik çalışma olduğunu gördük. Meslek liselerimizde olağanüstü bir başarı var. Çocuklarımızı alanlarında en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. İşi ehline vermemiz gerekli. Bu alan çok özel bir halde. Biz bu fırsatı sağlayacağız. Gastronomi şehri Gaziantep’te sağlıklı, lezzetli, uygun fiyatlı ekmek yapma modelini bu imzalarla gerçekleştireceğiz. Ayrıca kooperatiflerde üretilen süt ürünleri ve gıda ürünleri var. Bu ürünleri alıp halka direkt arz edilecek şekilde fiyatları aşağı düşürüyoruz. Bunun sonunda lezzetin başkenti Gazi şehir, ekmek kalitesinde de ekmek fiyatında da ekmek çeşitliliğinde de ekmekçide de en kaliteli şehir biz olacağız” şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise meslek liselerinin öneminin pandemide keşfedildiğini, fırsat verildiğinde gençlerin her şeyin en iyisini yaptığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.