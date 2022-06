Bakan Özer: 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız (2)

'KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI ERKEKLERİ GEÇTİ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Törene Bakan Özer'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ve kent protokolü katıldı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Özer, en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu ve bir ülkenin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayenin de beşeri sermaye olduğunu kaydetti. Son 20 yılda Türkiye´nin eğitimdeki rekabet gücünün arttığını belirten Özer, okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm kademelerde eğitime erişimin kolaylaştığını belirterek, eğitime önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

'KIZ ÇOCUKLARIN OKULLAŞMA ORANI ERKEK ÇOCUKLARI GEÇTİ'

Kız çocuklarının okullaşma oranının erkek çocukları geçtiğini aktaran Özer, şöyle dedi:

''Son 20 yıl eğitimde gerçekten rekabet gücünün arttığı bir dönem oldu. Tarihi bir dönem oldu. Bu dönemde son 20 yılda yükseköğretimde de çok önemli değişimler gerçekleştirildi. 2000´li yıllarda yükseköğretim okullaşma oranları yüzde 14 iken bugün yüzde 48´lerin üzerine çıktı. Yükseköğretime ulaşma kolaylaştı. İlk kez Türkiye´de yükseköğretimde 2014 yılından itibaren kız çocuklarımızın okullaşma oranları erkek çocuklarını geçti. Bu ülkede artık kız çocuklarına okul öncesinden yükseköğretime kadar fırsat tanındı. Eğitime her yıl bütçede en büyük paylar ayrıldı. Bugün geçlerimiz mezun olacak. Burada olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Bundan sonraki yaşamınızda hepinize başarılar diliyorum. Tek bir şeyi unutmayın bu coğrafya bu ülke bizim tahminimizin çok daha ötesinde kıymetli bir ülkedir. Bu ülke için yapılacak her türlü fedakarlık azdır. Biz el ele vererek bu ülkeyi çok daha güçlü hale getireceğiz. Bu topraklardan bu coğrafyadan dostluğun dilinin dünyaya açılacağına inanıyorum.''

CEMAL KALYONCU: ÜNİVERSİTESANAYİ İŞBİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu ise Türkiye'ye dünyaya ve tüm insanlığa değer katmaya yönelik projelere imza atıldığını söyledi. Üniversite-sanayi iş birliğine önem verdiklerini ve sağladıkları istihdam imkanı ile gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Cemal Kalyoncu, "Bu yıl toplam 1535 mezun veriyoruz. Bugün öğrencilerimiz olan sizler; gelecekte yönetici, üretici, bilim insanı, eğitmen hatta belki de çalışma arkadaşlarımızdan biri olacaksınız. Mezuniyet her ne kadar içinde vedayı barındırsa da sizler her zaman bu okulun bir ferdi, bu ailenin bir üyesisiniz. Ben de 14 yıl gibi kısa bir zaman diliminde büyük başarılar gerçekleştirmiş bir üniversitenin mütevelli heyet başkanı olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, öğrencilerimize ve mezunlarımıza tüm kalbimle teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi´nde derece yapan öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri takdim edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

