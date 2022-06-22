Trafik eğitim parkında 20 bin 399 öğrenci eğitim gördü Fadıloğlu: “Trafik kurallarının hayati önem taşıdığını biliyoruz”

Şehitkamil Belediyesi tarafından öğrencilere, teorik ve uygulamalı trafik kuralları eğitimlerinin verilmesi amacıyla yapılan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’ndan 20 bin 399 öğrenci yararlandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Belkıs Mahallesi sınırları içerisinde toplam 20 bin metrekare alan üzerine öğrencilerin erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alması için yapılan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’ndan 20212022 eğitimöğretim yılı içerisinde 20 bin 399 öğrenciye eğitim verdikleri bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, eğitimlerin yaz aylarında da devam edeceğini söyledi.

“Eğitim faaliyetlerini devam ettireceğiz”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Belkıs Mahallesi sınırları içerisinde öğrencilerimizin erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alması için inşa ettiğimiz Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, toplam 20 bin metrekare alan üzerinde hizmet sunuyor. Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı içerisinde; 30’ar kişilik 2 derslik, 51 kişilik amfi, 1 adet 58 metre uzunluğunda altgeçit ve üstgeçit, trafik sinyalizasyonunun olduğu bölüm, 2 adet kavşak, 1 adet gözetleme kulesi, yaya geçitleri bölümü bulunuyor. Park içerisinde; itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu, AFAD, AVM, otobüs durağı gibi küçük yapıların yer aldığı minyatür bir şehir var. Park içerisinde ayrıca bisiklet öğrenme amacıyla yapılan 650 metre bisiklet yolu var. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aşamasında öğrenciler tarafından park içerisinde bulunan akülü ve pedallı araçlar kullanılıyor. Eğitimlerin ardından öğrencilere, katılım sertifikası ve çeşitli hediyeler veriliyor. Trafik kurallarının hayati önem taşıdığını biliyoruz. Geleceğin sürücü ve yayalarını, bilinçli bireyler olarak yetiştirme hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği çerçevesinde 20212022 eğitimöğretim yılı planlaması dahilinde her gün 1 ya da 2 okulumuz, sınıflar halinde belediyemiz imkanları okullarından alınıp trafik eğitim parkımıza getirildi. Parkımızda, ilçemizin farklı okullarındaki 704 sınıftan 20 bin 399 öğrencimizin eğitim almaları sağlandı. Yaz tatilinde de Şehitkamil Trafik Eğitim Parkımızdaki eğitim faaliyetlerini devam ettireceğiz” diye konuştu.

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