Minik balerinlerinlerden büyük gösteri

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Gaziantep Dansart Bale, Dans ve Müzik Merkezi’ne devam eden minik öğrencilerin bale gösterisi yoğun ilgi gördü.

Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi’nde düzenlenen gösterilerde, minik balerinler yıl içerisinde öğrendiklerini müzik eşliğinde ve ciddiyetle sergiledi.

Ailelerinin coşkuyla ayakta alkışladığı minik balerinlerin kendinden emin tavırları dikkat çekti.

Erken yaşta başlanılması önerilen balenin fiziksel ve ruhsal birçok yararı bulunduğunu belirten merkez yetkilileri, “Bale omurilik yapısını geliştirir, sağlıklı bir şekilde büyümeyi, çocuğun kendini ve vücudunu tanımasını sağlar, özgüven duygusunu geliştirir” dedi.

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