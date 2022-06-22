Şahinbey'de çiftçiye slajlık mısır desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey'de çiftçiye slajlık mısır desteği

İHA

Şahinbey'de çiftçiye slajlık mısır desteği

Şahinbey Belediyesi üretimin artması için çiftçilere verilen desteği sürdürerek 2 bin torba silajlık mısır dağıtımına başladı.
Çiftçilere buğday ve arpa tohumu, gübre, canlı hayvan ve yem desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu geçtiğimiz yıl başlattığı silajlık mısır tohumu dağıtımını bu yılda sürdürdü. Geçtiğimiz yıl çiftçilere bin 450 torba silajlık mısır dağıtan Şahinbey Belediyesi, desteğini bu yıl 2 bin torbaya çıkarırken çiftçilere verilen silajlık mısır desteği böylelikle 3 bin 450 torbaya ulaşmış oldu.
''Çiftçilerimize gözümüz gibi bakmalıyız''
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere destek vermeye devam edileceğini belirterek “Herkes çalışıyor, gayret ediyor. Ancak çiftçilerimize gözümüz gibi bakmalıyız. Karnımızın doyması için çiftçilerimizin üretim yapması gerekiyor. Şahinbey’de üretimi arttırdık. Ekilmeyen alan kalmadı. Ekili alan miktarını 80 bin dekardan 300bin dekara çıkardık. Bu anlamda çalışan ve gayret eden tüm çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimize desteğimizi miktar ve çeşitlilik anlamında arttırıyoruz. Çiftçimize nereye ne ekilecekse o anlamda destek olmak istiyoruz ve en iyisini getiriyoruz. Getirmeye devam edeceğiz. Dağıtacağımız silajlık mısırların öncelikle hayırlı ve bol kazançlı olmasını diliyorum” dedi.
İl Tarım Müdür Vekili Nihat Deme çiftçilere vermiş olduğu desteklerle herkesin yüzünün güldüğünü belirterek “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile gurur duyuyorum. Bu desteklere ilk başlandığı zaman o dönemdeki Valimiz Ali Yerlikaya bu projenin kolay olmayacağını Belediye Başkanımıza söylemişti. Ne Mutlu Başkanımıza ki 5 yıl değil 10 yıl hatta daha fazla bu projeyi devam ettirebilir. Herkesin huzurunda Şahinbey Belediye Başkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
''Tüm çiftçiler desteklerden faydalanıyor''
Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel silajlık mısırın hayvan yetiştiricileri için önemli olduğunu belirterek “Geçen yıl 1 dönüme silajlık mısır ekene 100 lira destek veriyorduk ki bunda; hayvanı olmak zorunda değil. Yapıp, satana da destek veriyoruz. Silajlık mısır eken çiftçilerimiz bu yılki destek açıklanmadan ÇKS’lerini yaptırsınlar. Çünkü gecen yıl ki 100 TL daha da artacaktır. Daha önceden sınırlı sayılarda fide ve tohum veriliyordu. Bizde muhtara bırakıp gidiyorduk. Kime ne kadar vereceğimizi bilmiyorduk. Ama şimdi Şahinbey Belediye Başkanımız o kadar bol destekler veriyor ki herkes verilen desteklerden faydalanıyor. Silajlık mısırı çiftçilerimiz sulak buğday alanlarına ikinci ürün olarak ekiyorlar. Bunlar daha sonra makine ile ezilip hayvan turşusu haline getiriliyor ve hayvan yetiştiricilerimiz yemin az olduğu dönemlerde hayvanlara veriliyor. Tüm desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz'' dedi.
Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun çiftçilere verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, “Beş yıldır çiftçinin yanında olan ve üretimi destekleyen bir Belediye Başkanına sahibiz. Böyle bir başkana sahip olduğumuz için gururluyuz ve her gittiğimiz yerde de çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine yapmış olduğu desteği anlatıyoruz'' şeklinde konuştu
Verilen destekler çok önemli
Gaziantep İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman yem fiyatlarının aşağıya düşmesi için dağıtılan silajlık mısırın öneminin büyük olduğunu ifade ederek “Şahinbey Belediyemiz 5 yıldır Şahinbey’deki çiftçilerimize ve hayvan yetiştiricilerine destek oluyor. Ancak Şahinbey Belediyesi’nin vermiş olduğu bu desteği biz istiyoruz ki Türkiye'deki tüm belediyeler yapsın. Şahinbey İlçemizde yaşayan tüm çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri ihtiyaçlarını Şahinbey Belediyesi üzerinden karşılıyor. Üretimin artması için 5 yıldır üreticinin yanında olan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İhracatçının gözde pazarı: Cibuti
YEREL HABERLER İhracatçının gözde pazarı: Cibuti
Scooterlı genç kızlara çarpan sürücünün 15 yıla kadar hapsi isteniyor Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakkında iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Scooterlı genç kızlara çarpan sürücünün 15 yıla kadar ...
Kazada ölen skuterdeki Ezgi 'asli kusurlu' bulundu; sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Kazada ölen skuterdeki Ezgi 'asli kusurlu' bulundu; ...
Firari hükümlü, hırsızlık yapınca yakalandı
YEREL HABERLER Firari hükümlü, hırsızlık yapınca yakalandı
Plazmaferez tedavisi ile MS hastasının görme mesafesi 4 kat artırıldı
YEREL HABERLER Plazmaferez tedavisi ile MS hastasının görme mesafesi ...
Minik balerinlerinlerden büyük gösteri
YEREL HABERLER Minik balerinlerinlerden büyük gösteri
GAÜN konservatuar öğrencileri mezun oldu
YEREL HABERLER GAÜN konservatuar öğrencileri mezun oldu
Trafik eğitim parkında 20 bin 399 öğrenci eğitim gördü Fadıloğlu: “Trafik kurallarının hayati önem taşıdığını biliyoruz”
YEREL HABERLER Trafik eğitim parkında 20 bin 399 öğrenci eğitim ...
Ayak sağlığı merkezi, hastalarına hizmet vermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Ayak sağlığı merkezi, hastalarına hizmet vermeye ...
Prostat hastası başarılı operasyonla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Prostat hastası başarılı operasyonla sağlığına ...
Mesleki eğitim öğrencilerine 250 milyon TL’lik dev destek Bakan Özer, Şahinbey Belediyesini Türkiye’ye örnek gösterdi
YEREL HABERLER Mesleki eğitim öğrencilerine 250 milyon TL’lik dev ...
Bakan Özer: 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bakan Özer: 1 milyon genci mesleki eğitim ...
Bakan Özer: 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: 1 milyon genci mesleki eğitim ...
Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü
Çarşı ve Mahalle bekçileri uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Çarşı ve Mahalle bekçileri uyuşturucuya geçit ...
Tartıştığı ağabeyini öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı ağabeyini öldüren 16 yaşındaki çocuk ...
Bakan Özer: “Kütüphanelerdeki kitap sayısını 70 milyona çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz” Gaziantep Büyükşehir’den okul kütüphanelerine 350 bin kitap
YEREL HABERLER Bakan Özer: “Kütüphanelerdeki kitap sayısını 70 ...
Bakan Özer, HKÜ’nün mezuniyet törenine katıldı Hasan Kalyoncu Üniversitesi bin 535 öğrencisini mezun etmenin gururunu yaşadı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "İlk kez kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarını geçti"
YEREL HABERLER Bakan Özer, HKÜ’nün mezuniyet törenine katıldı Hasan ...
Bakan Özer: 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız
YEREL HABERLER Bakan Özer: 1 milyon genci mesleki eğitim ...
Gaziantep'te meslek liseleri halk ekmek üretecek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “Birçok hizmeti yıllardan beri ücretsiz veren meslek liseli şimdi de halk için ekmek üretiyor” Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Gastronomi şehri Gaziantep’te sağlıklı, lezzetli, uygun fiyatlı ekmek yapma modelini bu imzalarla gerçekleştireceğiz”
YEREL HABERLER Gaziantep'te meslek liseleri halk ekmek ...
GAÜN Turizm Fakültesi mezunları yeni yaşamlarına uğurlandı
YEREL HABERLER GAÜN Turizm Fakültesi mezunları yeni yaşamlarına ...
GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu
Gapshoes Fuarı’nda iş dünyası buluşması
YEREL HABERLER Gapshoes Fuarı’nda iş dünyası buluşması
Meslek lisesinde okuyanların ailesine aylık 500 lira verilecek Bakan Özer: "28 Şubat'ın meslek liselerinden uzaklaştırdığı öğrenciler gerçek destinasyonuna dönüyor" MEB, Gaziantep Valiliği ve Şahinbey Belediyesi ile protokol imzaladı
YEREL HABERLER Meslek lisesinde okuyanların ailesine aylık 500 lira ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.