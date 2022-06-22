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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu

İHA

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi, 20212022 akademik yılı sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 96 öğrenci, mezuniyetlerini coşkulu bir törenle kutladı. Dört yıllık eğitimin ardından mezun olan öğrenciler, diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.
GAÜN Mavera Atatürk Kültür Sahnesi’nde gerçekleşen tören, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan “50 Yıl, Gaziantep Üniversitesinin Yarım Asrına Armağan” adlı belgeselin gösterimiyle başladı. Gaziantep Üniversitesinin dünden bu güne kadar olan değişim ve gelişim sürecini konu edinen belgesel, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okuyan her öğrenci nitelikli bir eğitim sonrası hayata atıldığını belirterek, Gaziantep Üniversitesinin bir marka üniversite olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sarıbıyık, “Üniversitedeki eğitim birimlerimiz bilgi peşindedir ama Güzel Sanatlar Fakültesi hem bilgi hem de iyi ve estetiğin peşindedir. İnsanlığa daha medeni daha yaşanabilir bir hayat sunabilmek için estetik değerlerimiz güzele tabi olan yolculuğumuzu devam ettirmek durumundayız. Güzel olanı sever ilkesinden hareketle hep bilgi merkezli güzelin peşinde olmak gibi bir görevimiz var. Her insan toplumda güzeli ifade edebilmesi için çaba sarf etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada sanatın önemine vurgu yaparak sanatın, bir milletin uygarlık yolunda ulaştığı gelişim aşamalarını gösteren başarılarının toplamı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, “Bizler, Ne mutlu, Mimar Sinan’ın, Osman Hamdilerin ve birçok büyük sanatçıların medeniyetinin beşiğine doğduk. Bundan aldığımız ilhamla, medeniyetimizin gelenekleri ile katmanları üzerinde sentez oluşturabilen, sanatçı ve tasarımcılar olarak, hayal kurabilen, estetik değer üretebilen tutkulu meslektaşlarımız olmanızı dilerim” ifadelerini kullandı.
Dekan Yardımcısı ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özcan Demir ise Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin neler başarabileceğini yaptıkları işlerle gösterdiklerini söyledi. Doç. Dr. Demir, mezun öğrencilere ve ailelerine seslenerek, “Şuana kadar üniversitede gördüklerimiz ve yaşadıklarımız, ülkemiz ve bizim için çok kıymetli evlatlar yetiştirdiğimizi gösterdi. Mezun öğrencilerimizin bundan sonraki hayatları bundan önceki hayatlarından belki biraz daha zor olacak ancak inancınızı kaybetmeyin. Dört yıl içerisinde biz onların ne kadar zeki olduğunu ve desteğe ihtiyaçları olduğunu da gördük. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz” dedi.
Doç. Dr. Özcan Demir Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından çekilen belgeselle ilgili yaptığı değerlendirmede, belgesel yapım ekibinin büyük bir kısmının öğrencilerden oluştuğunu ifade ederek, “Belgesel, hem üniversitemizi tanıtıyor hem geçmişi hakkında bilgi veriyor hem de izleyen kişilere üniversitenin bundan sonraki hedefleriyle ilgili olarak bilgi vermeye çalışıyor. Belgesel, profesyonel yayın kalitesinde olup en önemli özeliği ise öğrencilerimiz tarafından çekilmesidir. Fakülte olarak üniversitemizin bir parçası olduğumuz için gurur duyduğumuzu ve bu kentin geleceği için çalışmakta olduğunu öğrencilerimiz bu çalışmayla göstermek istediler” ifadelerine yer verdi.
Mezunlar adına konuşan Fakülte Birincisi Seda Dırgun ise, “Tutkuyla yapılan her işin başarı getireceğine inananlardanım. Hayallerimiz tutkuyla sarılmak ve onu işe dönüştürmek kendimiz için yapabileceğimiz en güzel eylemdir” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ve mezunlara belgeleri takdim edildi. Tören mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla son buldu.

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