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Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldüren kardeş tutuklandı

DHA

Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldüren kardeş tutuklandı


Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te tartıştığı ağabeyi Cumali M.'yi (23) av tüfeğiyle ateş edip öldüren Kadir M. (16) tutuklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir ve Cumali M. kardeşler, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Kadir M., evdeki av tüfeğiyle ağabeyine ateş etti. Yaralanan Cumali M., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Kadir M., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-06-22 16:37:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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