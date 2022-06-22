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Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te otomobilin, seyir halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TarsusAdanaGaziantep (TAG) yolunun batı gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ömer Öztunç (57) yönetimindeki 06 CGE 442 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Kadir Kılıç´ın (44) kullandığı 27 AGF 302 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR´ın dorsesine saplanıp, sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Ömer Öztunç´un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil içerisinde bulunan 6 yaralı ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri, itfaiyeden destek istedi. Bölgeye gelen İtfaiye ekipleri, TIR´ın dorsesine saplanan otomobili bulunduğu yerden çıkardı. Kaza nedeniyle TAG yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA

2022-06-22 19:28:45



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