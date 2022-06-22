TAG otoyolunda feci kaza, otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 6 yaralı

TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil önünde seyir eden tırın altına girdi. Feci kazada otomobil sürücüsü ölürken, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TAG Otoyolu Gaziantep batı gişelerine 2 kilometre kala meydana geldi. İddiaya göre, Adana istikametinden Gaziantep istikametine seyir eden Ömer Ö. (58) idaresindeki 06 CGE 443 plakalı otomobil, Gaziantep batı gişelerine 2 kilometre kala önünde seyir eden Kadir K. (48) kontrolündeki 27 AGF 302 plakalı tırın altına girdi. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sürücü olay yerinde öldü, ön yolcu koltuğunda 2 kişi sıkıştı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonucu otomobil sürücüsü Ömer Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan diğer 6 kişiden 4'ü hafif yaralanırken, ön tarafta bulunan 1'i çocuk 2 kişi ise araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Ön yolcu koltuğunda sıkışan 2 kişi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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