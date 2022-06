Gaziantep'te işletmelere “İnsan kaynakları mentörlüğü” hizmeti

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) PEP Programı iş birliği ile yürütülen "İstihdam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün Desteklenmesi" Projesi çerçevesinde, günümüzde yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel ve toplumsal değişimlerin iş süreçlerine olan etkisini azaltmak, işletmelerin insan kaynaklarının bu değişimlere uyumunu sağlamak, ürün ve hizmet kalitelerini iyileştirmek hedefiyle, "İnsan Kaynakları Mentörlüğü" hizmeti veriliyor.

İşletmelerin yaşanan gelişmelere uyum sağlayıp başarılı olabilmelerine katkı sunmak, eğitim ve geliştirme uygulamalarını çeşitlendirmelerine olanak sağlamak amacıyla verilen mentörlük hizmetine başvuru yapan firmalar arasından belirlenen 30 firmaya, her firma için 16 hafta boyunca haftada 2 saat olacak şekilde mentör ziyaretleri yapılacak.

4 ay sürecek möntörlük hizmetleri öncesinde firmaların mentörlük sürecine hazırlanmalarını sağlamak ve bu sürecin daha verimli geçmesi amacı ile 30 firmanın ilgili personellerine hazırlık eğitimleri verildi.

İnsan Kaynakları Mentörlük Hizmeti çerçevesinde her firmaya, personel seçme ve yerleştirme süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları, organizasyonel yapı, görev yetki ve sorumlulukların gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları, iş başı, oryantasyon ve adaptasyon süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları konularında eğitimler verilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve proaktif süreçlerin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmalarının da anlatılacağı eğitimlerin yanı sıra; işe devamlılık, izin yönetme, puantaj takibi, ücretlendirme ve bordrolama süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları, performans yönetim süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları, İş etiği ve sosyal uygunluk standartları çerçevesinde giren faaliyetler ve süreçlerin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları, Hizmet İçi Eğitim süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları da anlatılacak.

Firmalara ayrıca, özlük ve zimmet yönetim faaliyetleri ve süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları, şikâyet ve öneri yönetimi ve çalışan memnuniyeti ile ilgili süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları, işten ayrılma mülakatları süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları, İnsan Kaynakları süreçlerinde dijitalleşme ihtiyaçları, mentörlük sonrası insan kaynaklarının yol haritasının hazırlanması çalışmaları konularında bilgiler verilecek.

Mentörlük hizmeti sonrasında her firmaya ayrı ayrı “İnsan Kaynakları Yol Haritası” hazırlanacak.

Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi”, Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı çerçevesinde, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ortaklığında yürütülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.