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Otobüs şoförü baygınlık geçiren kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi Otobüsteki panik ile kız çocuğunun hastaneye getirilmesi güvenlik kamerasında

İHA

Otobüs şoförü baygınlık geçiren kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi Otobüsteki panik ile kız çocuğunun hastaneye getirilmesi güvenlik kamerasında

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünde baygınlık geçiren 16 yaşındaki kız çocuğunu fark eden şoför, güzergahtan çıkarak otobüsü en yakın hastanenin Acil Servisine sürdü. Otobüsle hastaneye yetiştirilen kız çocuğu tedavisinin ardından taburcu edilirken, otobüsteki panik ile kız çocuğunun hastaneye yetiştirilme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, merkez Şehitkamil ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin önünde ün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Beykent Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse binen Rümeysa Taşo, otobüs otogarın önüne geldiği anda araç içerisinde fenalaştı. Fenalaşan kız çocuğu, bir süre sonra durumu daha da kötüleşince otobüste baygınlık geçirdi.

Otobüsteki panik güvenlik kamerasında
Baygınlık geçiren kız çocuğunu fark eden diğer yolcularla otobüs şoförü Ahmet Teke, kız çocuğuna ilk müdahaleyi otobüste yaptı. Yolcunun durumunun gittikçe kötüleşmesi üzerine şoför Teke, normal güzergahından çıkarak otobüsü en yakın hastane olan Özel Anka Hastanesi'nin Acil Servisine sürdü. Otobüsle hastaneye yetiştirilen kız çocuğu, bir yolcu tarafından kucaklanarak hastane acil servisinde sağlıkçılara teslim edildi. Otobüsteki panik ile baygın çocuğun acil servise getirilme anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Sağlıkçılar tarafından Acil girişinde sedyeye konulan Rümeysa Taşo, hastanede tedavi altına alındı. Ani tansiyon düşüklüğü sonucu fenalaştığı ve baygınlık geçirdiği belirlenen kız çocuğu, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

“Şoför arkadaş örnek bir davranış sergilemiş, Allah razı olsun”
Kızını hastaneye yetiştiren otobüs şoförüne teşekkür eden baba Hasan Hüseyin Taşo, “Kızımın otobüste tansiyonu düşmüş. Şoför arkadaş da sağ olsun kendisini hastaneye yetiştirmiş. Hastane de bizi bilgilendirdi ve biz de hemen kızımızın yanına geldik. Çok şükür kızım iyi. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Sıcaktan ve kalabalıktan fenalaşarak baygınlık geçirmiş. Şoför arkadaş örnek bir davranış sergilemiş. Ben şoför arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Bu durum karşısında insanlık ölmemiş diyebiliyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Böyle bir iyilik yaptığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kız çocuğu kötüleştiği için hastanenin acil servisine sürdüm”
O anları anlatan otobüs şoförü Ahmet Teke ise “Seyir halindeyken kamerada aracın orta kısımlarında bir hareketlilik gördüm. Aynadan baktığımda bir kız çocuğunun fenalaştığını ve yolcuların müdahale etmeye çalıştığını gördüm. Sonra aracı emniyetli bir yere çekerek müdahale etmeye çalıştım ama durumu kötüleşmeye başladığı ve çenesi kilitlendiği için amirlerime de sorarak en yakın hastanenin acil servisine sürmeye karar verdim. Sonrasında fenalaşan kız çocuğunu normal güzergahtan çıkarak hızlı bir şekilde hastanenin acil servisine yetiştirdim. Yani biz bu işi yolcularımız için yaptığımızdan yolcuların can güvenliği de bize emanet. O yüzden bizim için can güvenliği her şeyden önemli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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