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3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasında 10 sanık için ceza talebi 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasında yargılamaya devam edildi

İHA

Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin 15 kişi hakkında açılan davada yargılamaya devam edildi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 5 sanığın beraatini, 10 sanığın farklı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasında 10 sanık için ceza talebi 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasında yargılamaya devam edildi

Gaziantep’te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin 15 kişi hakkında açılan davada yargılamaya devam edildi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 5 sanığın beraatini, 10 sanığın farklı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.
2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi’nde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı muhtarlık kavgasına ilişkin haklarında kasten öldürme, hakaret, suç delillerini yok etme, tehdit, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma ve yaralama suçlarından dava açılan 1’i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 13’nci duruşmaya tutuklu sanık Cuma Oğuz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, duruşmada sanık Erman Oğuz, Mehmet Çevik, Vural Oğuz, Cemal Oğuz, Süleyman Oğuz, Bayram Oğuz, Ahmet Oğuz ile Muhammet Oğuz, avukatları Enes Akbulut ve Süleyman Akgün duruşmada hazır bulundu. Müşteki avukatı Bayram Kuş’ta duruşmaya katıldı. Duruşmayı kavgada hayatını kaybeden Süleyman, Eyüp ve Adem Kaplan’ın yakınları da takip etti.
Duruşma savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasıyla başladı.

Savcı 5 sanık için beraat, 10 sanık hakkında ceza istedi
Mütalaasını okuyan duruşma savcısı sanık Adem Oğuz, 71 yaşındaki Cemal Oğuz, Cesur Oğuz, Özgen Kaplan ile Ramazan Yıldırım’ın üzerine atılı suçu işlediği yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle beraatini talep etti.

Tutuklu sanık hakkında 3 kez müebbet hapis talebi
Tutuklu yargılanan sanık Cuma Oğuz’un kavga esnasında maktul Süleyman, Eyüp ve Adem Kaplan’ın ölümlerine sebebiyet vermesi nedeniyle üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği sabit görülmesinden dolayı 3 kez müebbet hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı mütalaasında “Sanık Ahmet Oğuz’un silahla kasten yaralama ile kasten öldürme suçlarından cezalandırılmasını, sanık Bayram Kaplan’ın silahla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını, sanık Bayram Oğuz’un tehdit suçundan cezalandırılmasını, 21 yaşındaki sanık Cemal Oğuz’un nitelikli kasten yaralama ile basit kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını, sanık Erman Oğuz’un kasten adam öldürme suçundan beraatini, kasten yaralama ile kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını, sanık Mehmet Çevik’in kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını, sanık Süleyman Oğuz’un basit tehdit ve zincirleme şekilde görev yaptırmamak için direnme suçundan cezalandırılmasını, sanık Vural Oğuz’un kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını, sanık suça sürüklenen çocuk Muhammet Oğuz’un kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ederim” ifadelerini kullandı.
Verilecek hükümle birlikte tutuklu sanık Cuma Oğuz’un tutukluluk halinin devamını mütalaada isteyen savcı, sanık Mehmet Çevik ile suça sürüklenen çocuk Muhammet Oğuz’un bu duruşmada tutuklanmasını talep etti.
Mütalaanın açıklanmasının ardından savunma için söz alan tutuksuz yargılanan sanık Erman ile Ahmet Oğuz’un avukatı Enes Akbulut, mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, “Maktul Süleyman Kaplan’dan çıkan mermi çekirdeği müvekkilimin silahından ateşlenmedi. Müvekkilim 7.65 çapında bir silahla ateş ettiğini söylüyor. Müvekkilimin elindeki tabanca bellidir. Süleyman Kaplan’ın vücudundan çıkan merminin çapının 7.65 olmadığı ortaya çıktı. Müvekkillerimin beraatini talep ediyorum” dedi.
Tanık, sanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkemeye heyeti, eksik hususların giderilmesine, esas hakkında mütalaaya ilişkin avukatlara savunma için süre verilmesine ve tutuklu sanık Cuma Oğuz’un tutukluluk halinin devamına, sanık Mehmet Çevik ile suça sürüklenen çocuk Muhammet Oğuz’un tutuklanma talebinin reddine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu?
Gaziantep'te merkez Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri esnasında çıkan silahlı kavgada, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralanmıştı.

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