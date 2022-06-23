Gaziantep Havalimanının yeni başmüdürü görevine başladı

Gaziantep Havalimanı Baş Müdürü Yasin Savaş'ın yerine İzmir'den atanan Kemal Daştan, görevine başladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde (DHMİ) yapılan görev değişikliği ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürü Kemal Daşdan, Gaziantep Havalimanı Başmüdürü olarak atandı. Daha önce Ankara Esenboğa ve MilasBodrum Havalimanı başmüdürlüğü görevleri de yapan Daştan, Şanlıurfa Havalimanı Başmüdürlüğüne atanan Yasin Savaş'ın ketten ayrılmasının ardından yeni görev yeri Gaziantep'e geldi.

Öte vakit kaybetmeden görevine başlayan Daştan'ın eski çalışanları tarafından sevilen bir idareci olduğu öğrenildi.

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