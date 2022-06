Sanko'da Tıp Fakültesi öğrencileri törenle beyaz önlük giydi

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ailesine 20202021 ve 20212022 eğitimöğretim yıllarında katılan geleceğin doktorlarına ‘Beyaz Önlük Giyme’ töreni düzenledi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencileri, ‘Beyaz Önlük Giyme’ töreninde önlük giyerek hekimliğe giden yolda ilk adımı atmanın heyecanını ve mutluluğunu aileleriyle birlikte yaşadı.

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, gönderdikleri mesajla duygularını paylaştılar.

Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Sizler başarılı akademisyen olarak SANKO ve dünya genelinde önde gelen üniversite ve hastanelerde görev aldığınızda amacımıza ulaşmanın gururunu yaşarız” dedi.

“Öğrencileri evladım gibi görüyorum”

SANKO Üniversitesi’ni SANKO ve Konukoğlu Ailesinin sosyal sorumluluk anlayışından hareketle yetkin hekim ve sağlık profesyonelleri yetiştirmek için kurduklarının altını çizen Konukoğlu, şunları kaydetti:

“Çok iyi biliyorsunuz ki, konuya ekonomik çerçevede bakmış olsak üniversiteyi daha büyük kentlerde kurar ve özellikle tıp fakültesi ile yola çıkmazdık. Çünkü en zoru, en pahalısı tıptır. Bölgemiz ve ülkemizde sağlık alanında çıtanın yukarılara çıkmasına katkı sağlamayı amaçlayarak sağlık temalı üniversiteyi Gaziantep’te kurduk.”

Öğrencileri evladı gibi gördüğünü, onlardan SANKO Üniversitesi’ni ve Gaziantep’i tıp alanında daha yukarılara taşımak için çok çalışmalarını ve başarılı olmalarını beklediğine vurgu yapan Konukoğlu, şöyle devam etti:

“Sevgili gençler! Sizleri gelecekte hocalarınızın yerinde görmek isterim. Bunun için çok çaba gösterin. Mutlu olmanın en güzel yollarından birisi başarılı olmaktır, başarı için ise aklın önüne geçmeyecek hırsa sahip olmalısınız. Hekim olarak mezun olduğunuzda hastalarınıza aileden biri gibi davranın. Hastayı babanız, anneniz, kardeşiniz, arkadaşınız gibi görüp şefkatli davranın. Beyaz önlüğü giyerek tıp öğrencisi olmaktan, doktorluğa adım atıyorsunuz. Hayırlı olsun.”

En değerli varlıkları evlatlarını SANKO Üniversitesi’ne emanet eden velilere de seslenen Konukoğlu, şöyle konuştu:

“Kıymetli Veliler, Canınızdan birer parça olan evlatlarınızı bizlere, SANKO Üniversitesi’nin yetkin akademisyenlerine güvenerek emanet ettiniz. Gözünüz, aklınız burada kalmasın. İnşallah güveninizin boşa çıkmadığına hep birlikte tanık olacaksınız. Beyaz Önlük giyecek olan genç hekim adaylarını kutlar, hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler temenni ederim.”

SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu da gönderdiği mesajda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri kutlayarak, “Çok kutsal bir meslek olan tıp bilimlerini seçerek zorlu bir eğitim ve meslek hayatına başladınız” ifadelerine yer verdi.

“İnsan hayatına, ruh ve beden sağlığına dokunmanın güçlükleri kadar, ‘Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ sözünden de anlaşıldığı üzere sizler insanoğlu için en kıymetli değer olan sağlığını ve sıhhatini geri kazandıracak ulvi bir mesleğe adım attınız” diyen Zeki Konukoğlu, özetle şu görüşlerini dile getirdi:

“Teknolojinin hızla ilerlediği dünyamızda, yeniliklerle doğrudan ilişkili olan tıp bilimi uygulamalarını gerçekleştirerek ve yalnız bununla kalmayarak yeni buluşlarla tıp dünyasına önemli katkılar sağlayarak; bizleri, hocalarınızı, ailelerinizi ve umuyorum ülkemizi gururlandıracaksınız. Bizler SANKO Üniversitesi’nin kurucuları olarak, alanında en uzman akademik kadrolarımız, teknolojik altyapımız, laboratuvarlarımız ve en modern teknolojilerle donatılmış hastanemizle eğitiminizin önemli bir bölümüne katkı sağlamaktayız. Sizlerden de yegane beklentimiz, insana hizmetle eşdeğer kabul edilen beyaz önlüklerinizi, tertemiz etik ve ahlaki değerlerle, üstün kabiliyet ve başarılarla donatarak, ülkemize ve dünyaya faydalı doktorlar olmanızdır. Tüm eğitim ve meslek hayatınızda şimdiden başarılar diliyorum.”

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da mesajında, “Mesleğinize attığınız bu ilk adım için sizleri tebrik ediyorum. Beyaz önlüklerinizle, insanlığa hizmetin birinci göreviniz olmasını temenni ederim. Değerli Rektörümüze, sizleri yetiştiren hocalarımıza çok teşekkür ediyor, sizi ve ailelerinizi gönülden kutluyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin” temennisinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı da konuşmasında, YÖK tarafından 2021 yılında yayımlanan Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları rehberinde kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı değerlendirmesinde SANKO Üniversitesi’nin beşinci sırada yer aldığını söyledi.

Öğretim üyesi başına 15 öğrenci düştüğünü anımsatan Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sevgili genç meslektaşlarım, bugün adım attığınız bu yol, aslında ömür boyu sürecek bir öğrenciliktir. Üniversite size mesleğinize ilişkin nitelikli bilgiler vermesinin yanı sıra, bilgiyi nasıl kullanacağınız ve üreteceğiniz konusunda da yöntemler öğretir. En az bunlar kadar önemli, başkalarıyla etkili şekilde birlikte çalışmayı, öz farkındalığı, etkin iletişimi, eleştirel düşünmeyi, topladığınız verileri analiz etme ve teknolojiyi kullanmayı, sorun çözmeyi, zevklerinizi keşfetmeyi, yeniliklere açık olabilmeyi, herhangi bir konu hakkında yorum yapabilme kabiliyetini de size kazandırır. Yani sizin büyümenize, erdemli olmanıza ve olgunlaşmanıza destek verir. Hocalarınızdan öğreneceğiniz ve deneyimleyeceğiniz her bilgiye kıymet verin, onların tecrübelerinden faydalanın. Hekim olduğunuzda, üniversite sıralarında ve klinik uygulamalarda öğrendiğiniz her bilgi size güçlü bir anahtar olacaktır. İyi bir hekim olmak için çok çalışmalı ve dünyadaki medikal gelişmeleri yakından takip etmelisiniz. Gelişen yapay zeka uygulamaları, robotik mühendislikteki ilerlemeler ve geri kalan bütün yenilikçi yaklaşımlara rağmen pandemide yaşadığımız gibi unutmayınız ki Tıp Bilimi hala insani uygulamalara bağlı ve bağımlıdır. Dünyada sürekli gelişim gösteren bilgiyi takip edebilmeniz için iki ön şartı kabullenmeniz gerekir. Özellikle İngilizceyi çok iyi öğrenmeli, kütüphanemize ve okumaya daha fazla zaman ayırmalısınız. Üniversitemiz bu iki konuda da (İngilizce öğretim görevlisi, kütüphanemizdeki basılı ve dijital kaynaklar) her türlü ihtiyacınızı karşılayabilecek kapasitededir.”

“İnsana dokunma izni verilen bilim dalı”

Sevgi, şevkat, merhamet gibi insani duyguların temel değer olduğu doktorluğun, insana dokunma izni verilen, insanla var olan ve insanla gelişecek bir bilim olduğuna işaret eden Dağlı sözlerini şöyle tamamladı:

“Diğer pek çok meslek ve bilimden farklı olarak atacağınız büyük ya da küçük bir adım tahmin edilemez bir hasara veya tüm insanların yararına faydalara neden olabilir. Bu meslekte öncelikle insanları sevin, etik değerlerden uzaklaşmayın, önce zarar verme prensibini unutmayın, adil olun ve en önemlisi merhamet edin. Hem üniversite yıllarında hem de çalışma hayatında yaşayacağınız zorlukların mükâfatı; bazen küçük bir çocuğun gülümsemesi, bazen bir annenin bir babanın sevgi dolu sarılışı bazen de bir büyüğünüzün teşekkür eden bakışı olacaktır. İşte o gün, gerçekten hekim olduğunuza şükredeceksiniz.”

Beyaz önlük giyme töreninin, temelinde ustaçırak ilişkisi yatan köklü tıp eğitimi geleneğinin bir parçası olduğunu anımsatan SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Salih Murat Akkın, “Burada genç meslektaş adaylarının önlükleri, bizzat hekimlik sanatındaki meslek ustası hekimler ve hocaları tarafından giydirilir ve kendilerine adeta meslekte bir çıraklık onayı verilmiş olur. Böylece tıp fakültesi öğrencisi olmanın ayrıcalığı ve gururu daha bir derinden hissedilmeye ve yaşanmaya başlar” dedi.

Öğrencilerinin iyi ve nitelikli birer hekim olabilmesi için çaba gösterdiklerini anlatan Prof. Dr. Akkın, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Hocalarınız olarak bizler, Tıp Fakültemizin güçlü eğitim kadrosu, hep birlikte, sizlerin sadece tıbbı çok iyi bilen mezunlar değil, ülkemizin sağlık sorunlarını tanıyan ve çözüm getirebilen aynı zamanda dünya ölçeğinde rekabet edebilen, hekimlik sanatının değerleri ile donanmış, hekimhasta ilişkisini doğru yönetebilen, hastası ya da öğrencileri ile duygudaşlık yaşama becerisine sahip, iyi ve nitelikli birer hekim olmanız için çaba göstereceğiz. Önlüklerinizin ve yüreklerinizin yaşamınız boyunca saf ve temiz kalacağına inancımız tam. Tıp Fakültemizde öğrenim gören öğrencilerimizin sayısı ise yeni başlayacak öğrencilerimiz ile bu yıl 550’yi aşacak. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı açısından bakıldığında, bugün ülkemiz sınırları içerisinde eğitime devam eden sayıları 120’yi aşan tıp fakülteleri arasında çok iyi bir sıralamada olduğumuzu gururla belirtmeliyim.”

“Duvarlar ve kapılar fiziki olarak var”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde duvarlar ve kapıların sadece fiziksel olarak bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akkın, öğrencilerin, kendisi ve her hocaya ihtiyaç duyduklarında en kısa sürede erişebildiklerini, temelinde ustaçırak ilişkisinin yattığı hekimlik mesleği eğitiminde bunun öneminin büyük olduğunu anımsattı ve kapılarının öğrencilerine her zaman açık olduğunu söyledi.

Müfredatlarında güncel temel ve klinik tıp bilgi ve becerilerinin donanımı sağlayan derslerin yanı sıra, hekimlik mesleğinin değerlerine ve profesyonelliğine yönelik özellikleri destekleyen uygulamalı eğitim bileşenlerinin de yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Akkın, “Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası tıp eğitimi organizasyonlarının hedeflediği çağdaş yaklaşımla; toplumun sağlık sorunlarını tanıyan, izleyen ve çözüm getiren donanımlı hekim hedefine yönelik öğretim programı uyguluyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Akkın, “İlimin aydınlığı ve sanatın ışıltısının siz sevgili öğrencilerimizin hekimlik yolculuğunda rehber olması, beyaz önlüklerinizin tertemiz kalması arzusuyla sizleri meslek yaşamınızda 100 yıllık Cumhuriyetimizin genç hekimleri arasında görmekten duyacağımız mutluluk ve gururu şimdiden paylaşıyor, başarılı bir öğrenim hayatı diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından, müzik dinletisi eşliğinde SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin görüntülerinden oluşan slayt gösterisi sunuldu.

Törene, Mütevelli Heyet Üyeleri Dr. İbrahim Konukoğlu, Ali Konukoğlu, İhsan Akyol, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Sani Konukoğlu Vakfı Genel sekreteri Naci Boran, Gaziantep Kilis Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.