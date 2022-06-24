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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nöroloji Uzmanı Güzel’den vertigo uyarısı

İHA

Nöroloji Uzmanı Güzel’den vertigo uyarısı

Özel Hatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Işıl Güzel, vertigo belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.
Özel Hatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Işıl Güzel, vertigo ile ilgili açıklamalarda bulunarak Vertigo’nun kişinin etrafındakileri dönüyormuş gibi algıladığı bir dönme ilizyonu olduğunu söyledi.
Dr. Güzel Vertigo’nun Bir hastalık olmaktan ziyade birçok farklı hastalıkta ortak olarak görülebilen bir belirti olduğunu vurguladı. Dr. Güzel, İç kulak, beyin ve bu ikisi arasındaki sinir yolağında meydana gelen rahatsızlıklar vertigoya neden olabileceğini belirtti.
“Her baş dönmesi vertigo değildir”
Her baş dönmesinin vertigo olmadığının altını çizen Dr. Güzel, “Ataklar belli belirsiz olabileceği gibi, kişinin günlük işlerini yapmasına engel olacak kadar şiddetli de olabilir, geçici bir durum olabileceği gibi kişiyi uzun süre etkileyerek yaşam kalitesini bozabilir” dedi.
“Vertigo, kendi içerisinde farklı gruplara ayrılabilir”
Vertigo’nun kendi içinde farklı guruplara ayrıldığını belirten Dr. Işıl Güzel, “Çevresel (Periferik) Vertigo, Toplam vertigo vakalarının yaklaşık yüzde 80’inde görülür. Genellikle iç kulakla ilgili bir sorun sonucunda ortaya çıkar. İç kulakta yer alan küçük organlar yerçekimi algılamak ve beyne kişinin pozisyonu ile ilgili bilgiler göndermekle görevlidir. Bu bağlantı sayesinde kişiler ayaktayken dengesini sağlayabilir. Bu bağlantıdaki herhangi bir sorun vertigo oluşumu ile sonuçlanır. Menier hastalığı denilen vertigo, tipinde ise baş dönmeleri uzundur, kulağın denge kanallarının içindeki endolenf denilen sıvıda artışa bağlı oluşmaktadır. Menier hastalığında çok şiddetli ataklar halinde gelen bir vertigo, kulakta çınlama, dolgunluk hissi, uğultu ve duyma kaybı mide bulantısı ve şiddetli kusma görülmektedir. Merkezi (Santral) Vertigo, Beyin kökü veya beyincik ile yani merkezi sinir sistemi ile ilgili problemler merkezi vertigo oluşumuna sebebiyet verir. Toplam vertigo vakaları içerisinde merkezi olanların oranı yaklaşık yüzde 20’dir” şeklinde konuştu.
“Baş Dönmesi (Vertigo) Belirtileri”
Vertigo’nun belirtileri hakkında bilgiler veren Dr. Güzel, “Baş dönmesi ve denge bozukluğuna bağlı olarak kişinin düşerek yaralanmasına sebep olabilir. Zihinsel karışıklık ve muhakeme bozukluğu korku ve endişe sonucunda baş dönmesi yaşayan kişi yürürken zorlanabilir, mide bulantısı yaşayabilir, yeterli beslenmekte zorlanabilir. Basit ağrı kesicilere yanıtsız baş ağrıları olabilir. Eğer daha önce bir baş dönmesi (vertigo) sorunuyla karşı karşıya kalmadıysanız, aniden başladı ve uzun süredir düzelmediyse mutlaka en kısa süre içinde bir doktora başvurunuz. Baş dönmesi (vertigo) kendi başına bir belirti olduğu için baş dönmesine bağlı belirtiler bulunmaz, fakat altta yatan sebeplere bağlı gelişen çeşitli bulgular eşlik edebilir, bunlar; Tansiyon düşmesi, kulakta basınç hissi, çınlama, duyma kaybı, kuvvet kaybı, vücutta duyu bozuklukları, karar vermede bozukluk, konuşamama, dilde peltekleşme, görme bozukluğu, çift ve bulanık görme, göz kararması, mide bulantısı, yemek yiyememe şeklinde sıralayabiliriz” ifadelerini kullandı.
“Vertigo Tedavisi Nedir”
Vertigo bazı durumlarda tedaviye ihtiyaç duymadan kendiliğinden geçebileceğini belirten Uzm. Dr. Işıl Güzel, “Ancak vertigonun kalıcı olarak düzeltilebilmesi için bu duruma sebep olan durumun ortadan kaldırılması gerekir. Benign pozisyonel vertigoda kristal oynamasının olduğu vertigo tipi düzeltme manevralarıyla tedavi edilebilmektedir. DixHalpike testi ile tanı konulup Epley manevrasıyla düzeltilebilmektedir. Manevralardan önce hastalara ilaç verilmemesi gerekmektedir. Düzeltme manevraları seanslar şeklinde olmaktadır ve seanslar 45 günde bir tekrarlanabilir. Baş dönmeleri çok şiddetliyse ve kulakta birkaç kanalda birden kristal oynaması olmuşsa aynı zamanda ilaç tedavisi de yapılmaktadır. Enfeksiyona bağlı gelişen vertigo tedavisi için antibiyotik veya antiviral ilaçlar tedavide kullanılabilir. Vertigoyla birlikte görülebilen mide bulantısı, kusma, yol tutması gibi belirtilerin hafifletilmesi için hastaya bulantı önleyici ilaçlar verilebilir. Vertigonun tedavisinde cerrahi işlemler de diğer tedavi seçeneklerinin işe yaramadığı durumlarda tercih edilebilir. BPPV ve akustik nörinom, tedavisinde cerrahinin kullanılmasının uygun olduğu iki rahatsızlıktır” diye konuştu.

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