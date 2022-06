Ortez-Protez yapım ve uygulama merkezi açıldı Oyuncu Ceyda Düvenci, Ortez ve Protezin önemini anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli engelli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hizmet veren OrtezProtez Yapım ve Uygulama Merkezi’nin resmi açılış töreni, ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci’nin katılımıyla yapıldı.

Alım gücü düşük, engelli vatandaşların protez ihtiyacına cevap verecek, kasla iskelet sisteminde bozukluk bulunan hastaların da yaşam kalitelerini artıracak, anatomik ve fizyolojik yapılara uygun cihazlar üreten merkezin açılış töreninde “Engelsiz Kent Gaziantep” mesajı verildi.

Törende Milli sporcu Barış Bayraktar dans gösterisi yaparken, Milli Yüzücü Beytullah Eroğlu’nun hayat hikayesini konu alan video gösterildi. Empati Dans Grubu’nun performansı izleyenlerin büyük beğenisi topladı. Merkezden yararlanan vatandaşlar yaşadıklarını ve tecrübelerini aktardı.

"Herkesin önündeki engelleri kaldırarak “engelsiz şehir” olma hedefiyle çalışıyoruz"

Bir dizi temaslarda bulunmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Fatma Şahin, açılış törenine bir video mesaj gönderdi.

Engelli, engelsiz, kadın, erkek, yaşlı, genç, herkesin önündeki engelleri kaldırarak engelli dostu, engelsiz şehir olma hedefiyle çalıştıklarını belirten Başkan Şahin ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezi’nden de bahsettiği video mesajında, “Oluşturduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezi ve diğer tesislerde artık yürüyemeyen çocukların yürümeye, konuşamayan çocukların konuşmaya başladığını gördük. Yine yaptığımız atölyelerde çok ciddi down sendromlu, otistik çocukların aile bilinciyle, üniversite katkısıyla çok farklı bir noktaya gittiğini gördük” şeklinde konuştu.

"Teori ile pratik, bilimle akıl birleştiği zaman ihtiyaçları giderecek yerel bir model oluşuyor"

Başkan Fatma Şahin, ortezprotez merkezinin ciddi bir yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, “Bu şehirde beşeri sermayenin olduğunu ve bunun yerel yönetim, yeni nesil yerel yönetim mantığı ile birleştiği zaman bir ihtiyacı nasıl giderebileceğini, milli ve yerli bu alanda var olabileceğimizi düşündük ve bu noktaya geldik. Yetişmiş insanı entegre etmek gerekiyordu. Üniversitedeki bu konudaki hocalarımızda teori ile pratiği birleştirme ihtiyacı duyduk. Bu konuda üniversitelerimizde uzmanlar var. Biz de onlara büyük bir atölye oluyoruz. Pratik altyapı veriyoruz. Teori ile pratik, bilimle akıl birleştiği zaman bu ihtiyaçları giderecek yerel bir model oluşuyor” dedi.

“Bedeninde eksikliği olan engelli değil onların önüne koyduklarımız engel”

Oyuncu Ceyda Düvenci ise konuşmasında annesinin ve kızının özel ihtiyaç sahibi bireyler olduğunu ifade ederek, “Bunlar benim için birer engel değil. Bedeninde eksikliği olan aslında engelli değil onların önüne koyduklarımız engel. Kalbimizle hissettiğimiz eksikliklerimiz var. Önemli olan ise sahnede yapılan sanat. Bence hayatımızda sanat olduğu sürece çok az engelden bahsedeceğiz. Çünkü sanat şefkati, özgürlüğü anlatan en güzel dil” ifadelerini kullandı.

“Umarım her yerde engelleri kaldırdığımız organizasyonlarda bir çatı altında buluşuruz”

Ortez ve protezin çok kıymetli olduğunu söyleyen Düvenci, “Eğer kullanılan protez ve ortez yanlış yapılırsa, uzmanlar tarafından yapılmaz, merdiven altında daha ucuz olarak yaptırılırsa ilerleyen yaşlarda bireyin ameliyat olması gerekiyor. Yanlış bir ortez ve protez, bedensel gelişimi çok zorlayan, kısıtlayan bir şey. Bu yüzden bedenin bütünlüğünü sağlayan tüm yardımcı cihazların profesyonel ellerde üretilmesi ve bakımının profesyonel ellerde yapılmasının ne demek olduğunu bir anne olarak çok iyi biliyorum. Bu engeller aşıldığında, eksiklikler doğru şekilde tamamlandığında bir bireyin nasıl dimdik durabildiğine kendi gözlerimizle hepimiz şahit oluyoruz. Sahnede yer alan bütün dostlarımı hayranlıkla takip ettim. Umarım her yerde keyifli ve kıymetli, engelleri kaldırdığımız organizasyonlarda bir çatı altında buluşuruz. Engelsiz bir dünya diliyorum tüm yaşayan insanlara” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay, kurumun sağlık alanında açtığı diğer tesisler hakkında bilgi vererek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, engelsiz, akıllı, erişilebilir bir kent olmak için çalışmalara son sürat devam ediyoruz. Bir farkındalığı ortaya koyuyoruz. Empati kurarak çalışmaya çalışıyoruz. Engellilerin sosyal hayatta var olması için çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Ceyda Düvenci’ye günün anısına çiçek ve plaket verdi.

Açılış törenine İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve engelli vatandaşlarla aileleri katıldı.

