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İntiharına engel olmak isteyen esnafı öldüren sanığa 6 yıl 3 ay hapis Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı öldüren ve “Kaza ile oldu” diyen şahıs, yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi Mahkemenin kararına tepki gösterene baba Cemal Danabaş: “Oğlumun canı baklavadan ucuz mu?”

İHA

İntiharına engel olmak isteyen esnafı öldüren sanığa 6 yıl 3 ay hapis Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı öldüren ve “Kaza ile oldu” diyen şahıs, yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi Mahkemenin kararına tepki gösterene baba Cemal Danabaş: “Oğlumun canı baklavadan ucuz mu?”

Gaziantep’te kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı öldürmekten yargılanan şahıs, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Duruşmada olayın kazara gerçekleştiğini söyleyen sanığa verilen cezanın takdir indirimiyle düşürülmesine maktulün babası tepki gösterdi.
Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde 16 Haziran 2021 tarihinde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Muhammet Yıldız, otomobilinin içerisinde pompalı tüfekle intihar etmek istedi. Olayı gören market işletmecisi Oktay Danabaş (39), Yıldız’la konuşmaya başladı. Konuşma sırasında Muhammet Yıldız, yanındaki tüfekle kendisini ikna etmeye çalışan 4 çocuk babası Oktay Danabaş'a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Oktay Danabaş kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, Danabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı Yıldız, “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Danabaş’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız hakkında “taksirle adam öldürme” suçundan iddianame hazırladı. Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılamasına başlanan Yıldız, karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Yıldız duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le katılırken, sanık avukatı ile Danabaş ailesinin avukatları Berkay Uçar ile Fikret Hoşaf duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcı tutukluluk halinin devamını istedi
Duruşma, savcının bir önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrar etmesiyle başladı. Sanık Yıldız ile maktul Danabaş’ın 27 JA 250 plakalı aracın el freninin arızasını tamir etmeye çalıştıkları belirtilen mütalaada, “Maktul Danabaş’ın eğilerek araç el frenine baktığı sırada sanık tarafından araç içerisinde bulunan av tüfeğini bagaja koymak için eline alması neticesinde bir şekilde ateş aldığı, tanık anlatımlarında sanık ile maktul arasında herhangi bir husumet bulunmadığı, sanığın av tüfeğini güvenli bir şekilde tutmayarak patlamasına sebep vermek suretiyle meydana gelen ölüm olayının gerçekleştiğinin değerlendirildiği, ölüm olayının gerçekleşmesi üzerine üzere sanığın olayın gerçekleşmesindeki üzüntü ve yıkım ile tüfeği kendisine doğrulttuğu ancak tüfeğin ateş almadığının belirtilmesi karsısında sanığın kastından bahsedilemeyeceği, bu sebeple sanığın ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan cezalandırılması, sanığın tutukluluk halinin devamı talep olunur” denildi.

“Sanık suçu kasten işledi”
Mütalaaya karşı savunma yapan Avukat Berkay Uçar ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, “Olayın oluş biçimi dikkate alındığında suç ancak kasten işlenebilen bir suçtur. Taksirle atılı suçu işlemesi mümkün değildir. Olayda çalışır vaziyette bir silah vardır. Sanık askerdir. Tüfeğin durumunu ve kullanımını görevi gereği bilebilecek durumdadır. Dinlenilen tanık sanığın tüfeğini sürekli olarak yanında taşıdığını, aracında olduğunu beyan etmiştir. Tüm bu hususlar gözetilerek kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ederiz” ifadelerini kullandı.

“Sanık silahı tetik kısmından tutarak havaya kaldırıyor”
Katılan vekili Avukat Fikret Hoşaf ise mütalaaya ilişkin yaptığı savunmada, bozuk tüfeğin içerisinde mermi bulunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyledi. Sanık Yıldız'ın ordu personeli olduğunu aktaran Hoşaf, “Yine suça konu tüfekte hem mermi vardır hem olay esnasında emniyeti açıktır. Hem de sanık silahı tetik kısmından tutarak havaya kaldırmaktadır. Bilerek ve isteyerek tetiğe basmadan suça konu silahın ateş alması mümkün değildir” dedi.
Sanık avukatı Samet Yılmaz ise müvekkilinin olayı kasten ve planlayarak gerçekleştirmediğini ileri sürerek, olayın basit taksirle gerçekleştiğini söyledi.

“Olay tamamen kaza ile olmuştur”
Karar öncesi son sözü sorulan sanık Muhammet Yıldız ise, “Takdir mahkemenindir, olay tamamen kaza ile olmuştur. Bilerek isteyerek hiçbir şey yapmadım. Tahliyemi talep ederim” dedi.
Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Muhammet Yıldız'ın üzerine atılı “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçunu islediği sabit olduğundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın eylemi bilinçli taksir gerçekleştirmesinden dolayı cezanın 7 yıl 6 ay hapse çıkarılmasına, sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri lehine takdir indirimi sebebi sayılarak cezanın 6 yıl 3 hapis cezasına düşürülmesine hükmederek, sanığın tahliye edilmesine karar verdi.

“Katilin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz”
Sanığa verilen cezaya tepki gösteren maktulün babası Cemal Danabaş, oğlunun intihar etmek isteyen Muhammet Yıldız’ı kurtarmak isterken canından olduğunu söyledi. "Şu anda katil sokaklarda dolaşıyor" diyen Danabaş, “İlk başta ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı ama ardından sonradan nasıl olduysa suç ‘taksirle adam öldürmeye’ çevrildi. Olayın tek görgü tanığı olan sanık Muhammet Yıldız her şeyi anlatmasına rağmen mahkeme başkanı şahsı dinlemedi. Olay yerinde şoktayken söylediği şeyleri dikkate aldılar. Oğlum onun canını kurtarmak isterken kendisi can verdi. 4 torunum ortada kaldı. Bize göre adalet yerini bulmadı. Adalet yerine gelmedi. Gaziantep’te yıllar önce baklava çalan çocuklar 3 yıl hapis yattılar. Benim oğlumun canı baklavadan ucuz mu? Biz katilin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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